https://ria.ru/20211208/svoboda-1762817188.html

Путин сравнил обеспечение безопасности с принципом свободы человека

Путин сравнил обеспечение безопасности с принципом свободы человека - РИА Новости, 08.12.2021

Путин сравнил обеспечение безопасности с принципом свободы человека

Свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:22

2021-12-08T18:22

2021-12-08T18:22

в мире

безопасность

греция

владимир путин

кириакос мицотакис

россия

свобода

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае, России. Вы знаете, это так же, как и в отношениях между людьми: свобода - это, безусловно, дарованное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. Вот здесь могут быть взаимные ограничения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

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в мире, безопасность, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия, свобода