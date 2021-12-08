https://ria.ru/20211208/strelyavshiy-1762807038.html
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.12.2021
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК
Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:38
2021-12-08T17:38
2021-12-08T20:21
происшествия
москва
мфц (многофункциональный центр)
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_9c26213cbbcb66e6c38ad85fe0c4b181.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение получение паспорта, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль."Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт", - сказал собеседник агентства. В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.
https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_826:364:3069:2047_1920x0_80_0_0_b177a7c0da478f106a23f9834394540e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), онк
17:38 08.12.2021 (обновлено: 20:21 08.12.2021)
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК
ОНК: стрелявший в МФЦ "Рязанский" в Москве заявил, что пришел туда получить паспорт