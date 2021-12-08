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Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК

Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.12.2021

Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК

Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:38

2021-12-08T17:38

2021-12-08T20:21

происшествия

москва

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

онк

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение получение паспорта, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль."Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт", - сказал собеседник агентства. В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

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