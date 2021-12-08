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Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.12.2021
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК
Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:38
2021-12-08T20:21
происшествия
москва
мфц (многофункциональный центр)
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
онк
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение получение паспорта, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль."Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт", - сказал собеседник агентства. В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.
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происшествия, москва, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), онк
17:38 08.12.2021 (обновлено: 20:21 08.12.2021)
 
Стрелявший в МФЦ в Москве признал вину, заявили в ОНК

ОНК: стрелявший в МФЦ "Рязанский" в Москве заявил, что пришел туда получить паспорт

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стрелявший в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также Глазов назвал причиной визита в учреждение получение паспорта, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.
Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.
"Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт", - сказал собеседник агентства. В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.
В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.
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ПроисшествияМоскваМФЦ (многофункциональный центр)РоссияСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)ОНК
 
 
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