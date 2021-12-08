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Сильвестр Сталлоне впервые снимется в главной роли в сериале, пишут СМИ

Сильвестр Сталлоне впервые снимется в главной роли в сериале, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Сильвестр Сталлоне впервые снимется в главной роли в сериале, пишут СМИ

Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити", сообщает Deadline. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:40

2021-12-08T02:40

2021-12-08T02:40

культура

сильвестр сталлоне

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кино и сериалы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити", сообщает Deadline. Актер может исполнить главную роль и стать исполнительным продюсером. "Канзас-Сити" будет первым крупным телевизионным проектом Сталлоне, в котором у него будет постоянная роль. Ранее в сериалах он появлялся лишь в эпизодах. В 1970-е артист снялся в таких шоу, как "Полицейская история" и "Коджак". Недавно вышел еще один сериал, где можно увидеть звезду франшизы "Рокки"— драма "Это мы". События в новом проекте разворачиваются в наши дни. Герой Сталлоне — итальянский гангстер из Нью-Йорка, который вынужден переехать в Канзас-Сити, штат Миссури. Там ему предстоит восстановить свой мафиозный клан. Над новым сериалом работают Тейлор Шеридан ("Йеллоустоун") и Теренс Уинтер (Клан Сопрано).Когда "Канзас-Сити" выйдет в эфир, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20211202/blanchett-1761773654.html

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сильвестр сталлоне, новости культуры, кино и сериалы