https://ria.ru/20211208/sredizemnomore-1762797307.html

Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога

Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога - РИА Новости, 08.12.2021

Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога

Все вопросы в Средиземноморье надо решать путем диалога, никаких препятствий для этого нет, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:00

2021-12-08T17:00

2021-12-08T17:14

в мире

греция

владимир путин

средиземноморье

россия

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Все вопросы в Средиземноморье надо решать путем диалога, никаких препятствий для этого нет, убежден президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что все вопросы, которые там возникают, подчас сложные вопросы, будут решаться в ходе диалога", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, на это настроена и греческая сторона, Россия всячески это поддерживает и не видит к этому никаких препятствий.

https://ria.ru/20211208/turizm-1762796797.html

греция

средиземноморье

россия

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в мире, греция, владимир путин, средиземноморье, россия, кириакос мицотакис