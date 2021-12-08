https://ria.ru/20211208/sredizemnomore-1762797307.html
Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога
Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога - РИА Новости, 08.12.2021
Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога
Все вопросы в Средиземноморье надо решать путем диалога, никаких препятствий для этого нет, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:14
в мире
греция
владимир путин
средиземноморье
россия
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Все вопросы в Средиземноморье надо решать путем диалога, никаких препятствий для этого нет, убежден президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что все вопросы, которые там возникают, подчас сложные вопросы, будут решаться в ходе диалога", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, на это настроена и греческая сторона, Россия всячески это поддерживает и не видит к этому никаких препятствий.
https://ria.ru/20211208/turizm-1762796797.html
греция
средиземноморье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_706:776:2402:2048_1920x0_80_0_0_f1ab7a2f5579c118b3e54f7916bfc3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, владимир путин, средиземноморье, россия, кириакос мицотакис
17:00 08.12.2021 (обновлено: 17:14 08.12.2021)
Путин заявил, что все вопросы в Средиземноморье нужно решать путем диалога
Президент Путин заявил, что даже спорные вопросы в Средиземноморье нужно решать диалогом