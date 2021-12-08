https://ria.ru/20211208/sovet-1762798271.html
Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря
Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2021
Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря
Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме видеоконференции заседание СПЧ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:05
2021-12-08T17:05
2021-12-08T17:08
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме видеоконференции заседание СПЧ, сообщает пресс-служба Кремля."Путин проведет 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... Традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между президентом и членами совета по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности этого консультативного органа при главе государства, созданного для содействия реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в совет входят 47 человек.
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владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, общество
17:05 08.12.2021 (обновлено: 17:08 08.12.2021)
Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря
Президент Путин проведет заседание Совета по правам человека в режиме видеоконференции