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Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря

Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2021

Путин проведет заседание Совета по правам человека 9 декабря

Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме видеоконференции заседание СПЧ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:05

2021-12-08T17:05

2021-12-08T17:08

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме видеоконференции заседание СПЧ, сообщает пресс-служба Кремля."Путин проведет 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... Традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между президентом и членами совета по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности этого консультативного органа при главе государства, созданного для содействия реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в совет входят 47 человек.

https://ria.ru/20211208/prestupleniya-1762674052.html

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владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, общество