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Россия и Аргентина обсуждают варианты межбанковского сотрудничества
Россия и Аргентина обсуждают варианты межбанковского сотрудничества - РИА Новости, 08.12.2021
Россия и Аргентина обсуждают варианты межбанковского сотрудничества
Россия и Аргентина обсуждают различные варианты межбанковского сотрудничества, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T05:08
2021-12-08T05:08
2021-12-08T05:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий феоктистов
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек - РИА Новости. Россия и Аргентина обсуждают различные варианты межбанковского сотрудничества, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.В настоящее время в Буэнос-Айресе с визитом находится российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ. В ее составе - представители "Совкомбанка"."Сегодня прошла встреча с председателем ЦБ Аргентины. Тема межбанковского сотрудничества звучала достаточно рельефно. Она вызвала интерес у аргентинцев. Тем более, что половина нашей делегации - это представители "Совкомбанка", - отметил Феоктистов.Тема межбанковского сотрудничества является комплексной, добавил посол. Речь может идти и об установлении корреспондентских счетов между Аргентиной и РФ, которых до сих пор нет, и об открытии представительств банков, и о постепенном переходе на расчеты в нацвалютах."Эти темы так или иначе звучали", - отметил Феоктистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), аргентина, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий феоктистов, россия
Россия и Аргентина обсуждают варианты межбанковского сотрудничества
Посол России Феоктистов заявил, что тема межбанковского сотрудничества интересна Аргентине