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Туризм
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На курорте "Роза Хутор" откроют новые трассы и подъемники
На курорте "Роза Хутор" откроют новые трассы и подъемники - РИА Новости, 08.12.2021
На курорте "Роза Хутор" откроют новые трассы и подъемники
Новые подъемники и трассы для катания будут доступны для туристов уже этой зимой, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:39
2021-12-08T16:40
туризм
зима
краснодарский край
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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Новые подъемники и трассы для катания будут доступны для туристов уже этой зимой, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор"."Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Синяя для среднего уровня катания "Календула" и красная для уверенных райдеров "Черника", — приводятся в релизе слова гендиректора по эксплуатации Сергея Чернова.Общая длина трасс составит три километра. Кроме этого, на курорте откроют ещё два новых ленточных подъёмника. "Один из них, получивший название "Велес", протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – "Пегас" — появился на Финишной зоне", — говорится сообщении. Отмечается, что будут усовершенствованы и другие трассы горнолыжного курорта.Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 17 декабря.
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зима, краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, горнолыжный спорт
16:39 08.12.2021 (обновлено: 16:40 08.12.2021)
 
На курорте "Роза Хутор" откроют новые трассы и подъемники

Новые подъёмники и трассы для катания будут доступны для туристов в грядущем зимнем сезоне

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Новые подъемники и трассы для катания будут доступны для туристов уже этой зимой, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".
"Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Синяя для среднего уровня катания "Календула" и красная для уверенных райдеров "Черника", — приводятся в релизе слова гендиректора по эксплуатации Сергея Чернова.
Общая длина трасс составит три километра. Кроме этого, на курорте откроют ещё два новых ленточных подъёмника.
"Один из них, получивший название "Велес", протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – "Пегас" — появился на Финишной зоне", — говорится сообщении. Отмечается, что будут усовершенствованы и другие трассы горнолыжного курорта.
Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 17 декабря.
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