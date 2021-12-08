https://ria.ru/20211208/sholts-1762744082.html
Путин поздравит Шольца с избранием на пост канцлера Германии
Путин поздравит Шольца с избранием на пост канцлера Германии - РИА Новости, 08.12.2021
Путин поздравит Шольца с избранием на пост канцлера Германии
Президент РФ Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:40
2021-12-08T13:40
2021-12-08T13:40
политика
германия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Социал-демократ Олаф Шольц в среду был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Шольц получил 395 голосов. Он сменит на этом посту Ангелу Меркель, которая в течение 16 лет управляла правительством Германии.Он отметил, что контактов с новым канцлером и его командой пока не было."Нет, не было, пока не знаю насчет телефонного разговора, но, безусловно, президент направит поздравительную телеграмму", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли уже контакты с новым канцлером, и планируется ли телефонный разговор с президентом РФ.
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политика, германия, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, олаф шольц, россия
Путин поздравит Шольца с избранием на пост канцлера Германии
Президент Путин поздравит Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии