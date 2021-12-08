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В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера
В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера - РИА Новости, 08.12.2021
В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера
Депутаты немецкого бундестага начали голосование по кандидатуре нового канцлера Германии, им должен стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц. Он сменит РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:11
2021-12-08T12:05
в мире
германия
бундестаг германии
олаф шольц
ангела меркель
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Депутаты немецкого бундестага начали голосование по кандидатуре нового канцлера Германии, им должен стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц. Он сменит Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 16 лет. Трансляцию заседания ведет телеканал N24.О начале процедуры объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент ФРГ — Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер, который, в соответствии с Конституцией Германии определяет политику страны, избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 369 депутатов из 736-ти. Так называемое "канцлерское большинство" формируется в основном голосами представителей тех партий, которые войдут в будущее правительство Германии. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и "Свободной демократической партии" 416 депутатов. Таким образом Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре и даже может позволить себе потерю нескольких голосов членов коалиции.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября Шольц объявил, что правящая коалиция сформирована.
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в мире, германия, бундестаг германии, олаф шольц, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер
11:11 08.12.2021 (обновлено: 12:05 08.12.2021)
 
В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера

В бундестаге началось голосование по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера Германии

© REUTERS / Annegret HilseНемецкий политик Олаф Шольц
Немецкий политик Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Депутаты немецкого бундестага начали голосование по кандидатуре нового канцлера Германии, им должен стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц. Он сменит Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 16 лет. Трансляцию заседания ведет телеканал N24.
О начале процедуры объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент ФРГ — Франк-Вальтер Штайнмайер.
Канцлер, который, в соответствии с Конституцией Германии определяет политику страны, избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 369 депутатов из 736-ти.
Так называемое "канцлерское большинство" формируется в основном голосами представителей тех партий, которые войдут в будущее правительство Германии. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и "Свободной демократической партии" 416 депутатов. Таким образом Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре и даже может позволить себе потерю нескольких голосов членов коалиции.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября Шольц объявил, что правящая коалиция сформирована.
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В миреГерманияБундестаг ГерманииОлаф ШольцАнгела МеркельФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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