https://ria.ru/20211208/sholts-1762706425.html

В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера

В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера - РИА Новости, 08.12.2021

В бундестаге началось голосование по кандидатуре Шольца на пост канцлера

Депутаты немецкого бундестага начали голосование по кандидатуре нового канцлера Германии, им должен стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц. Он сменит РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:11

2021-12-08T11:11

2021-12-08T12:05

в мире

германия

бундестаг германии

олаф шольц

ангела меркель

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Депутаты немецкого бундестага начали голосование по кандидатуре нового канцлера Германии, им должен стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц. Он сменит Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 16 лет. Трансляцию заседания ведет телеканал N24.О начале процедуры объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент ФРГ — Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер, который, в соответствии с Конституцией Германии определяет политику страны, избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 369 депутатов из 736-ти. Так называемое "канцлерское большинство" формируется в основном голосами представителей тех партий, которые войдут в будущее правительство Германии. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и "Свободной демократической партии" 416 депутатов. Таким образом Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре и даже может позволить себе потерю нескольких голосов членов коалиции.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября Шольц объявил, что правящая коалиция сформирована.

https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

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в мире, германия, бундестаг германии, олаф шольц, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер