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В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах
В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах - РИА Новости, 08.12.2021
В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах
В школах ситуация на с коронавирусом и сезонным ОРВИ на 7 декабря остаётся стабильной, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:27
2021-12-08T09:27
2021-12-08T09:43
распространение коронавируса
образование - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В школах ситуация на с коронавирусом и сезонным ОРВИ на 7 декабря остаётся стабильной, сообщает пресс-служба Минпросвещения."Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 7 декабря, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,07%", - говорится в сообщении.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к росту заболеваемости.
https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html
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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:27 08.12.2021 (обновлено: 09:43 08.12.2021)
В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах
В Минпросвещения назвали ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах стабильной