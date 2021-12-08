https://ria.ru/20211208/shkoly-1762688303.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах

В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах - РИА Новости, 08.12.2021

В Минпросвещения оценили ситуацию с COVID-19 и ОРВИ в школах

В школах ситуация на с коронавирусом и сезонным ОРВИ на 7 декабря остаётся стабильной, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:27

2021-12-08T09:27

2021-12-08T09:43

распространение коронавируса

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В школах ситуация на с коронавирусом и сезонным ОРВИ на 7 декабря остаётся стабильной, сообщает пресс-служба Минпросвещения."Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 7 декабря, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,07%", - говорится в сообщении.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к росту заболеваемости.

https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html

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2021

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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии