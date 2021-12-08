https://ria.ru/20211208/shkolnitsa-1762779910.html

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли живой

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли живой - РИА Новости, 08.12.2021

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли живой

Ушедшую во вторник из дома в Воронеже 11-летнюю школьницу нашли живой, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:06

2021-12-08T16:06

2021-12-08T16:06

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Ушедшую во вторник из дома в Воронеже 11-летнюю школьницу нашли живой, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области.Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома 7 декабря, и до последнего момента ее местонахождение было неизвестно. Представитель управления СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что по факту безвестного исчезновения девочки проводится доследственная проверка. Совместно с полицией сотрудники управления вели поиски ребенка."Найдена, жива", - сообщает отряд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным местных СМИ, школьница провела ночь у подруги.

https://ria.ru/20200527/1572048916.html

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2021

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происшествия, воронеж