10:48 08.12.2021 (обновлено: 21:51 08.12.2021)
Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии
Сербский политик Шешель: Путин дал США понять, что с Россией нельзя говорить ультиматумами
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось, считает глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов.
"Хорошо, что вообще произошел этот разговор. Наряду с сообщениями от администраций двух президентов я посмотрел материалы иностранных СМИ. Очевидно, что Байден опять попытался говорить с президентом Путиным языком силы и ультиматумов. Но президент Путин ему четко и ясно дал понять, что с Россией нельзя так разговаривать", - отметил Шешель в беседе с РИА Новости.
"Главной проблемой сейчас является вопрос Украины. Американцы обманули экс-президента СССР Михаила Горбачева обещанием, что в случае роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию. Эта колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над окружением РФ", - указал сербский политик.
По его словам, РФ, к счастью, полностью отдает себе в этом отчет. "И я убежден, что этого не позволит", - добавил Шешель.
"Хорошо, чтобы два президента разговаривали как можно чаще. Конечно, не должно дойти до вооруженного решения конфликтов. А Россию нельзя напугать экономическими санкциями, по-моему, она предыдущие санкции использовала, чтобы организовать производство на своей территории всего, что требовалось с Запада, и осталось мало продукции, которую вынуждена импортировать", - сказал лидер сербских радикалов.
По его мнению, экономические санкции Запада стали шансом для экономического развития России, которая в свое время экспортировала свыше 100 миллиона тонн зерна, и "сейчас в стране развивается производство, речь идет не о сырьевой экономике".
"Американцы, очевидно, дезориентированы. Они понимают, что теряют планетарную гегемонию и доминирование. Не могут добиться этого из-за России и КНР, но при этом они не способны достигнуть качественного договора с россиянами и китайцами, который бы обеспечил долгосрочную стабильность в мире", - подытожил собеседник агентства.