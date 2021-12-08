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https://ria.ru/20211208/sheshel-1762701061.html
Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии
Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии - РИА Новости, 08.12.2021
Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии
Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось, считает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:48
2021-12-08T21:51
в мире
сша
сербия
владимир путин
воислав шешель
россия
джо байден
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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось, считает глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель.Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов."Хорошо, что вообще произошел этот разговор. Наряду с сообщениями от администраций двух президентов я посмотрел материалы иностранных СМИ. Очевидно, что Байден опять попытался говорить с президентом Путиным языком силы и ультиматумов. Но президент Путин ему четко и ясно дал понять, что с Россией нельзя так разговаривать", - отметил Шешель в беседе с РИА Новости."Главной проблемой сейчас является вопрос Украины. Американцы обманули экс-президента СССР Михаила Горбачева обещанием, что в случае роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию. Эта колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над окружением РФ", - указал сербский политик.По его словам, РФ, к счастью, полностью отдает себе в этом отчет. "И я убежден, что этого не позволит", - добавил Шешель."Хорошо, чтобы два президента разговаривали как можно чаще. Конечно, не должно дойти до вооруженного решения конфликтов. А Россию нельзя напугать экономическими санкциями, по-моему, она предыдущие санкции использовала, чтобы организовать производство на своей территории всего, что требовалось с Запада, и осталось мало продукции, которую вынуждена импортировать", - сказал лидер сербских радикалов.По его мнению, экономические санкции Запада стали шансом для экономического развития России, которая в свое время экспортировала свыше 100 миллиона тонн зерна, и "сейчас в стране развивается производство, речь идет не о сырьевой экономике"."Американцы, очевидно, дезориентированы. Они понимают, что теряют планетарную гегемонию и доминирование. Не могут добиться этого из-за России и КНР, но при этом они не способны достигнуть качественного договора с россиянами и китайцами, который бы обеспечил долгосрочную стабильность в мире", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html
https://ria.ru/20211208/vossozdanie-1762670508.html
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в мире, сша, сербия, владимир путин, воислав шешель, россия, джо байден
10:48 08.12.2021 (обновлено: 21:51 08.12.2021)
 
Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии

Сербский политик Шешель: Путин дал США понять, что с Россией нельзя говорить ультиматумами

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / POOL
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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попытался говорить языком силы и ультиматумов, но ему это не удалось, считает глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов.
"Хорошо, что вообще произошел этот разговор. Наряду с сообщениями от администраций двух президентов я посмотрел материалы иностранных СМИ. Очевидно, что Байден опять попытался говорить с президентом Путиным языком силы и ультиматумов. Но президент Путин ему четко и ясно дал понять, что с Россией нельзя так разговаривать", - отметил Шешель в беседе с РИА Новости.
"Главной проблемой сейчас является вопрос Украины. Американцы обманули экс-президента СССР Михаила Горбачева обещанием, что в случае роспуска Варшавского договора НАТО не будет расширяться на его территорию. Эта колоссальная ложь после вылилась в принятие новообразованных государств из состава бывшего СССР, например, республик Прибалтики. Американцы и дальше пытаются, хотят и Украину, Грузию, Молдавию включить в НАТО, работают над окружением РФ", - указал сербский политик.
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По его словам, РФ, к счастью, полностью отдает себе в этом отчет. "И я убежден, что этого не позволит", - добавил Шешель.
"Хорошо, чтобы два президента разговаривали как можно чаще. Конечно, не должно дойти до вооруженного решения конфликтов. А Россию нельзя напугать экономическими санкциями, по-моему, она предыдущие санкции использовала, чтобы организовать производство на своей территории всего, что требовалось с Запада, и осталось мало продукции, которую вынуждена импортировать", - сказал лидер сербских радикалов.
По его мнению, экономические санкции Запада стали шансом для экономического развития России, которая в свое время экспортировала свыше 100 миллиона тонн зерна, и "сейчас в стране развивается производство, речь идет не о сырьевой экономике".
"Американцы, очевидно, дезориентированы. Они понимают, что теряют планетарную гегемонию и доминирование. Не могут добиться этого из-за России и КНР, но при этом они не способны достигнуть качественного договора с россиянами и китайцами, который бы обеспечил долгосрочную стабильность в мире", - подытожил собеседник агентства.
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В миреСШАСербияВладимир ПутинВоислав ШешельРоссияДжо Байден
 
 
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