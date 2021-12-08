https://ria.ru/20211208/sapega-1762727492.html

В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге

В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге - РИА Новости, 08.12.2021

В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявили окончательное обвинение по трем статьям, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:28

2021-12-08T12:28

2021-12-08T13:38

белоруссия

следственный комитет белоруссии

в мире

минск

ryanair

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

софия сапега

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МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявили окончательное обвинение по трем статьям, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", — приводит агентство Sputnik его слова.Гора добавил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники "Белтелекома" и другие люди, которые, как считает следствие, выкладывали персональные данные в телеграм-каналы.Сапега летела с оппозиционером Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем их перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

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белоруссия, следственный комитет белоруссии, в мире, минск, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега