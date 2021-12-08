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В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге
В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге - РИА Новости, 08.12.2021
В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявили окончательное обвинение по трем статьям, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:28
2021-12-08T13:38
белоруссия
следственный комитет белоруссии
в мире
минск
ryanair
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
софия сапега
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МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявили окончательное обвинение по трем статьям, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", — приводит агентство Sputnik его слова.Гора добавил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники "Белтелекома" и другие люди, которые, как считает следствие, выкладывали персональные данные в телеграм-каналы.Сапега летела с оппозиционером Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем их перевели под домашний арест.
https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html
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белоруссия, следственный комитет белоруссии, в мире, минск, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега
12:28 08.12.2021 (обновлено: 13:38 08.12.2021)
 
В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге

СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге

© AFP 2021 / Telegram Channel "Nevolf"Софья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Telegram Channel "Nevolf"
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги заканчивается, ей предъявили окончательное обвинение по трем статьям, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
"Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", — приводит агентство Sputnik его слова.
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Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы
Гора добавил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники "Белтелекома" и другие люди, которые, как считает следствие, выкладывали персональные данные в телеграм-каналы.
Сапега летела с оппозиционером Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем их перевели под домашний арест.
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БелоруссияСледственный комитет БелоруссииВ миреМинскRyanairРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала NextaСофия Сапега
 
 
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