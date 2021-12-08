https://ria.ru/20211208/samarskiy_universitet-1762549828.html

В России усовершенствовали основной способ контроля качества дорог

В России усовершенствовали основной способ контроля качества дорог - РИА Новости, 08.12.2021

В России усовершенствовали основной способ контроля качества дорог

Сделать ультразвуковой анализ качества дорог намного более точным без затрат на обновление оборудования позволит разработка ученых Самарского национального... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:00

2021-12-08T07:00

2021-12-08T07:00

наука

технологии

самара

навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Сделать ультразвуковой анализ качества дорог намного более точным без затрат на обновление оборудования позволит разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Один из способов диагностики качества дорожного покрытия, наиболее распространенный в России и СНГ, это анализ с помощью ультразвукового профилометра, представляющего собой длинную рейку, прикрепленную к передвижной лаборатории. Размещенные на ней излучатели отправляют сигнал, по искажениям которого и определяются места дороги с дефектами.Уникальный способ обработки данных профилометра, способный значительно повысить его точность и удобство без обновления оборудования, предложили ученые Самарского университета. В основе разработки, как объяснили авторы, лежит вейвлет-преобразование – операция, позволяющая точно сопоставить изменения частоты сигнала со временем.Новый способ обработки сигналов, по словам ученых, снижает влияние шумов и пропусков в данных. Достигнутая точность анализа позволяет автолаборатории работать в туман или ночью, когда обследование дорог наиболее удобно ввиду низкого трафика, отметили ученые.В дальнейшем научный коллектив Самарского университета в составе Анастасии Столбовой, Олега Головнина и Сергея Прохорова планирует развивать новый подход, а также адаптировать методику вейвлет-анализа для повышения точности медицинской сканирующей аппаратуры и применения в других областях.

https://ria.ru/20210630/yagtu-1738626093.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия