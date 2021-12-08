13:22 08.12.2021 (обновлено: 13:24 08.12.2021)
В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили
Грузинские активисты проводят акцию в Тбилиси с требованием освободить Саакашвили
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.
"Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.
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Ранее Зурабишвили сообщала, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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