https://ria.ru/20211208/saakashvili-1762739707.html

В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили

В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили - РИА Новости, 08.12.2021

В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили

Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:22

2021-12-08T13:22

2021-12-08T13:24

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759231365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfd70448461092c3988893e8da95fbda.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости."Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.Ранее Зурабишвили сообщала, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211202/saakashvili-1761804662.html

https://ria.ru/20211208/saakashvili-1762723322.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии