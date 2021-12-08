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В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили
В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили - РИА Новости, 08.12.2021
В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили
Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:22
2021-12-08T13:24
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости."Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.Ранее Зурабишвили сообщала, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211202/saakashvili-1761804662.html
https://ria.ru/20211208/saakashvili-1762723322.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
13:22 08.12.2021 (обновлено: 13:24 08.12.2021)
 
В Тбилиси активисты потребовали освободить Саакашвили

Грузинские активисты проводят акцию в Тбилиси с требованием освободить Саакашвили

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.
"Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.
Михаил Саакашвили на заседании суда в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Ранее Зурабишвили сообщала, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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