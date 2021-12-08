https://ria.ru/20211208/saakashvili-1762723322.html

Саакашвили прекратил саботаж лечения

Саакашвили прекратил саботаж лечения - РИА Новости, 08.12.2021

Саакашвили прекратил саботаж лечения

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне сообщил об отказе от медицинского лечения, прекратил протест, заявил его адвокат Дмитрий РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:10

2021-12-08T12:10

2021-12-08T12:10

в мире

грузия

михаил саакашвили

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне сообщил об отказе от медицинского лечения, прекратил протест, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Сейчас Саакашвили находится в военном госпитале города Гори, где лечится после 50-дневной голодовки в тюрьме. Во вторник политик заявил, что прекращает лечение. Причиной стало ограничение на посещения к нему и запрет смотреть телевизор, введенные администрацией госпиталя."После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста Саакашвили завершились, он принимает медикаменты", - сказал адвокат журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211208/otkaz-1762669891.html

https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761335393.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, задержание саакашвили в грузии