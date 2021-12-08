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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/rudinshteyn-1762737245.html
В Москве простились с Марком Рудинштейном
В Москве простились с Марком Рудинштейном - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве простились с Марком Рудинштейном
Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:08
2021-12-08T13:43
культура
общество
украина
одесса
марк рудинштейн
олег янковский
санкт-петербургский государственный университет
кинотавр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.Кремация продюсера пройдёт в частном порядке.Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни.На прощание с актёром принесли венки от детского фестиваля "Кинотаврик", создателем которого он являлся, а также от Театра Луны. Рядом с портретом Рудинштейна стоит большой букет белых роз.Почтить память Рудинштейна пришли его близкие, коллеги и друзья. Среди них, в частности, директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина, актёр Леонид Дзюник, режиссер, член Союза кинематографистов Аким Салбиев, режиссёр Вадим Абдрашитов, киновед Сергей Лаврентьев, журналист и издатель Владимир Пинский, актриса Дарья Сагалова, хореограф Ольга Касаткина."Предпоследний раз мы виделись на кинофестивале "Будем жить" в сентябре. Я пригласил Марка и Наташу на показ своего фильма в рамках фестиваля. Марк уже неважно чувствовал себя, но все равно приехал. Безумно ценными были те тёплые слова, которые он нашёл, чтобы сказать о фильме", - сказал Дзюник.Салбиев выразил благодарность, что жил и живет в одно время с Рудинштейном."Это большой души человек, хоть он и был небольшим. В нем было столько любви и отзывчивости, он был обидчив но отходчив, как критики, которые могли сказать что ему не нравилось. Он делал "Кинотавр" не для себя - считал, что надо вывести людей, которые забыты. Любил кино и играл в театре. Я думал, он будет жить всегда. Благодарен, что мы жили и будем жить в одно время с этим человеком", - отметил режиссёр.Вадим Абдрашитов отметил, что уход Рудинштейна - "это уход из наших жизней очень светлой части". Абдрашитов также добавил, что Рудинштейн - это целая глава отечественного кино, историки кино должны выделить его труды в отдельную главу.Журналист Владимир Пинский добавил, что Рудинштейн всегда пытался найти финансовую поддержку "Кинотавра"."Я запомнил Марка как безумно целеустремлённого и энергичного, умеющего добиваться своих целей при недостатке средств для этого. Он всегда пытался найти финансовую поддержку "Кинотавра", но ему редко удавалось найти ее у официальных структур, поэтому поначалу он "крутился" сам", - отметил Пинский.Киновед Сергей Лаврентьев добавил, что Рудинштейн был фактически основоположником всех кинофестивалей, которые сейчас проходят в России."В России сейчас есть очень много кинофестивалей, но все, что сейчас на них происходит в них, придумал Рудинштейн. Не было раньше ни звёздной красной дорожки на советских фестивалях, не было поста президента", - добавил Лаврентьев.Хореограф Ольга Касаткина и актриса и хореограф Дарья Сагалова выразили благодарность за то, что Рудинштейн "дал путевку в жизнь многим нашим детям-танцорам", которые участвовали в детском фестивале "Кинотаврик".Марк Григорьевич (настоящее отчество – Израилевич) Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе (Украина).В 1964 году учился на историческом отделении факультета журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем учился в Театральном училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, мастерская Марианны Тер-Захаровой. В 2003 году окончил факультет "Менеджмент организации" Московского института рекламы, туризма, шоу-бизнеса.В 1990 году Рудинштейн организовал "Фестиваль некупленного кино", получивший поддержку кинематографической общественности. В 1991 году кинофорум был преобразован в национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Рудинштейн и Олег Янковский. В 2001 году он организовал Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик".В 2005 году Марк Рудинштейн передал права на проведение "Кинотавра" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову.Рудинштейн начал продюсировать фильмы с 1990 года. Среди них, в частности, "Гамбринус", "Катафалк", "Система "Ниппель", "Жертва для императора", "Московские красавицы", "Циники", "Короткое дыхание любви", "Аномалия".В дальнейшем Рудинштейн продолжил сниматься в кино как актер. Он играл роли в таких фильмах и сериалах, как "Пионерка Мэри Пикфорд" (1995), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Идеальная пара" (2001), "Курортный роман" (2001), "Ребята из нашего города" (2003), "Московская сага" (2004), "Мне не больно" (2005), "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009), "Заложники любви" (2011).Среди киноработ последних лет – роли в сериалах "Молодежка" (2013-2018), "Кухня" (2015) и "Торгсин" (2018), мелодраме "Сын" (2017).
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общество, украина, одесса, марк рудинштейн, олег янковский, санкт-петербургский государственный университет, кинотавр, театр луны, сергей лаврентьев, новости культуры, россия, культура
13:08 08.12.2021 (обновлено: 13:43 08.12.2021)
 
В Москве простились с Марком Рудинштейном

В Москве в Доме кино завершилась церемония прощания с кинопродюсером Марком Рудинштейном

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПортрет Марка Рудинштейна на церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Портрет Марка Рудинштейна на церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кремация продюсера пройдёт в частном порядке.
Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни.
На прощание с актёром принесли венки от детского фестиваля "Кинотаврик", создателем которого он являлся, а также от Театра Луны. Рядом с портретом Рудинштейна стоит большой букет белых роз.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с продюсером, актёром, создателем и продюсером кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик" Марком Рудинштейном
На церемонии прощания с продюсером, актёром, создателем и продюсером кинофестивалей Кинотавр и Кинотаврик Марком Рудинштейном - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На церемонии прощания с продюсером, актёром, создателем и продюсером кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик" Марком Рудинштейном
Почтить память Рудинштейна пришли его близкие, коллеги и друзья. Среди них, в частности, директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина, актёр Леонид Дзюник, режиссер, член Союза кинематографистов Аким Салбиев, режиссёр Вадим Абдрашитов, киновед Сергей Лаврентьев, журналист и издатель Владимир Пинский, актриса Дарья Сагалова, хореограф Ольга Касаткина.
"Предпоследний раз мы виделись на кинофестивале "Будем жить" в сентябре. Я пригласил Марка и Наташу на показ своего фильма в рамках фестиваля. Марк уже неважно чувствовал себя, но все равно приехал. Безумно ценными были те тёплые слова, которые он нашёл, чтобы сказать о фильме", - сказал Дзюник.
Салбиев выразил благодарность, что жил и живет в одно время с Рудинштейном.
"Это большой души человек, хоть он и был небольшим. В нем было столько любви и отзывчивости, он был обидчив но отходчив, как критики, которые могли сказать что ему не нравилось. Он делал "Кинотавр" не для себя - считал, что надо вывести людей, которые забыты. Любил кино и играл в театре. Я думал, он будет жить всегда. Благодарен, что мы жили и будем жить в одно время с этим человеком", - отметил режиссёр.
Вадим Абдрашитов отметил, что уход Рудинштейна - "это уход из наших жизней очень светлой части". Абдрашитов также добавил, что Рудинштейн - это целая глава отечественного кино, историки кино должны выделить его труды в отдельную главу.
Журналист Владимир Пинский добавил, что Рудинштейн всегда пытался найти финансовую поддержку "Кинотавра".
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"Я запомнил Марка как безумно целеустремлённого и энергичного, умеющего добиваться своих целей при недостатке средств для этого. Он всегда пытался найти финансовую поддержку "Кинотавра", но ему редко удавалось найти ее у официальных структур, поэтому поначалу он "крутился" сам", - отметил Пинский.
Киновед Сергей Лаврентьев добавил, что Рудинштейн был фактически основоположником всех кинофестивалей, которые сейчас проходят в России.
"В России сейчас есть очень много кинофестивалей, но все, что сейчас на них происходит в них, придумал Рудинштейн. Не было раньше ни звёздной красной дорожки на советских фестивалях, не было поста президента", - добавил Лаврентьев.
Хореограф Ольга Касаткина и актриса и хореограф Дарья Сагалова выразили благодарность за то, что Рудинштейн "дал путевку в жизнь многим нашим детям-танцорам", которые участвовали в детском фестивале "Кинотаврик".
Марк Григорьевич (настоящее отчество – Израилевич) Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе (Украина).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продюсер Марк Рудинштейн
В 1964 году учился на историческом отделении факультета журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем учился в Театральном училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, мастерская Марианны Тер-Захаровой. В 2003 году окончил факультет "Менеджмент организации" Московского института рекламы, туризма, шоу-бизнеса.
В 1990 году Рудинштейн организовал "Фестиваль некупленного кино", получивший поддержку кинематографической общественности. В 1991 году кинофорум был преобразован в национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Рудинштейн и Олег Янковский. В 2001 году он организовал Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик".
В 2005 году Марк Рудинштейн передал права на проведение "Кинотавра" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову.
Рудинштейн начал продюсировать фильмы с 1990 года. Среди них, в частности, "Гамбринус", "Катафалк", "Система "Ниппель", "Жертва для императора", "Московские красавицы", "Циники", "Короткое дыхание любви", "Аномалия".
В дальнейшем Рудинштейн продолжил сниматься в кино как актер. Он играл роли в таких фильмах и сериалах, как "Пионерка Мэри Пикфорд" (1995), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Идеальная пара" (2001), "Курортный роман" (2001), "Ребята из нашего города" (2003), "Московская сага" (2004), "Мне не больно" (2005), "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009), "Заложники любви" (2011).
Среди киноработ последних лет – роли в сериалах "Молодежка" (2013-2018), "Кухня" (2015) и "Торгсин" (2018), мелодраме "Сын" (2017).
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Продюсер Марк Рудинштейн
 
КультураОбществоУкраинаОдессаМарк РудинштейнОлег ЯнковскийСанкт-Петербургский государственный университетКинотаврТеатр ЛуныСергей ЛаврентьевНовости культурыРоссияКультура
 
 
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