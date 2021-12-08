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Ушаков: Путин сказал Байдену, что Россию беспокоят реальные угрозы
Ушаков: Путин сказал Байдену, что Россию беспокоят реальные угрозы - РИА Новости, 08.12.2021
Ушаков: Путин сказал Байдену, что Россию беспокоят реальные угрозы
Президент России Владимир Путин сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что в то время, когда США беспокоят российские батальоны на российской... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:39
2021-12-08T00:39
2021-12-08T00:39
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что в то время, когда США беспокоят российские батальоны на российской территорию, Россию беспокоит собственная безопасность в глобальном масштабе, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ушаков в своей интерпретации передал слова Путина. "Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог", - сказал он.Отвечая на вопрос об отведении войск от границ с Украиной, Ушаков заявил, что "российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент".
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков: Путин сказал Байдену, что Россию беспокоят реальные угрозы
Помощник президента РФ Ушаков: Путин сказал Байдену, что Россию беспокоят реальные угрозы