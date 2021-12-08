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Деятели российского цирка обсудили пути развития отрасли

Деятели российского цирка обсудили пути развития отрасли - РИА Новости, 08.12.2021

Деятели российского цирка обсудили пути развития отрасли

В МИА "Россия сегодня" 7 декабря прошла пресс-конференция, посвященная деятельности цирковой отрасли по итогам года. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:18

2021-12-08T17:18

2021-12-08T17:18

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 дек - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". В МИА "Россия сегодня" 7 декабря прошла пресс-конференция, посвященная деятельности цирковой отрасли по итогам года.Участниками пресс-конференции стали генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков, художественный руководитель "Королевского цирка", заслуженный артист России Гия Эрадзе, директор Центра циркового искусства ФКП "Росгосцирк" Дарья Костюк, народный артист России Анатолий Марчевский, народная артистка России Таисия Корнилова, народный артист России Виталий Воробьев.Участники пресс-конференции обсудили работу цирка в условиях пандемии, возможные пути развития отрасли, подготовку к участию в международных фестивалях. Главной темой пресс-конференции стала ситуация, сложившаяся в Творческом союзе цирковых деятелей России. Порядка 100 ведущих артистов цирка написали заявление о выходе из циркового союза после прошедших выборов лидера этой организации.Логичным заключением стала новость о том, что компания "Росгосцирк", Московский цирк на Цветном бульваре и Большой Московский цирк на проспекте Вернадского создадут новую общественную организацию, которая объединит российских цирковых деятелей.Присутствовавший на пресс-конференции глава Федерального проекта по безопасности в борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что официально обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку Творческого союза цирковых деятелей России по поводу незаконного обогащения.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы