https://ria.ru/20211208/razgovor-1762664149.html

Помощник президента России рассказал, каким получился разговор с Байденом

Помощник президента России рассказал, каким получился разговор с Байденом - РИА Новости, 08.12.2021

Помощник президента России рассказал, каким получился разговор с Байденом

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно откровенный, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:20

2021-12-08T00:20

2021-12-08T00:20

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно откровенный, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Состоялся двухчасовой разговор. Ровно два часа президенты беседовали в формате закрытой видео-конференц-связи. Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, и обмена комплиментами. Нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы", - сказал он.

https://ria.ru/20211208/zhertvy-1762664023.html

сша

россия

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сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия