СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов"
СК расследовал дело россиянина Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов"
© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" на базе в городе Широкино, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование дела против россиянина Антона Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов" в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, Королев, будучи сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма. В 2014 году он уехал на Украину и вступил в "Азов". Королев прошёл спецподготовку на тренировочных базах, научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил знания о военной стратегии и тактике и с 2015 по 2019 год воевал на юго-востоке Украины против ополченцев ДНР, за что получал регулярное материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Королев освещал в интернете среди украинских националистов, выступая перед украинскими журналистами.
3 августа 2018, 16:49СК заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в составе "Азова"
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ Антона Королева, заочно обвиняемого в совершении преступлений... публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности... и ... участие наемника в вооруженном конфликте", - сообщила Петренко.
По ее словам, сейчас Королев находится за пределами РФ и скрывается от российских правоохранительных органов.
Петренко отметила, что ранее следствием были представлены все необходимые материалы, подтверждающие преступления Королева, для направления запроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. Однако украинская сторона в экстрадиции отказала.
"Уголовное дело в отношении Королева направлено для передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом", - добавила официальный представитель СК РФ.
10 апреля 2018, 10:19Защита российского наемника батальона "Азов" обжаловала приговор суда