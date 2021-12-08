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СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов"
СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов" - РИА Новости, 08.12.2021
СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов"
Следственный комитет РФ завершил расследование дела против россиянина Антона Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов" в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:21
2021-12-08T12:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование дела против россиянина Антона Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов" в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, Королев, будучи сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма. В 2014 году он уехал на Украину и вступил в "Азов". Королев прошёл спецподготовку на тренировочных базах, научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил знания о военной стратегии и тактике и с 2015 по 2019 год воевал на юго-востоке Украины против ополченцев ДНР, за что получал регулярное материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Королев освещал в интернете среди украинских националистов, выступая перед украинскими журналистами."Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ Антона Королева, заочно обвиняемого в совершении преступлений... публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности... и ... участие наемника в вооруженном конфликте", - сообщила Петренко.По ее словам, сейчас Королев находится за пределами РФ и скрывается от российских правоохранительных органов.Петренко отметила, что ранее следствием были представлены все необходимые материалы, подтверждающие преступления Королева, для направления запроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. Однако украинская сторона в экстрадиции отказала."Уголовное дело в отношении Королева направлено для передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом", - добавила официальный представитель СК РФ.
https://ria.ru/20180803/1525912776.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, светлана петренко, россия
12:21 08.12.2021
 
СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов"

СК расследовал дело россиянина Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов"

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" на базе в городе Широкино, Украина
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование дела против россиянина Антона Королева, воевавшего в качестве наемника в батальоне "Азов" в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, Королев, будучи сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма. В 2014 году он уехал на Украину и вступил в "Азов". Королев прошёл спецподготовку на тренировочных базах, научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил знания о военной стратегии и тактике и с 2015 по 2019 год воевал на юго-востоке Украины против ополченцев ДНР, за что получал регулярное материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Королев освещал в интернете среди украинских националистов, выступая перед украинскими журналистами.
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2018
3 августа 2018, 16:49
СК заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в составе "Азова"
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ Антона Королева, заочно обвиняемого в совершении преступлений... публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности... и ... участие наемника в вооруженном конфликте", - сообщила Петренко.
По ее словам, сейчас Королев находится за пределами РФ и скрывается от российских правоохранительных органов.
Петренко отметила, что ранее следствием были представлены все необходимые материалы, подтверждающие преступления Королева, для направления запроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. Однако украинская сторона в экстрадиции отказала.
"Уголовное дело в отношении Королева направлено для передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом", - добавила официальный представитель СК РФ.
Судебное заседание. архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 10:19
Защита российского наемника батальона "Азов" обжаловала приговор суда
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаСветлана ПетренкоРоссия
 
 
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