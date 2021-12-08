https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html

Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК

Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.12.2021

Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК

Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:31

2021-12-08T10:31

2021-12-08T10:38

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

марина ракова

сергей зуев

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы."Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает", - сказали в комиссии.Зуев, по словам правозащитников, жаловался на повышенное артериальное давление и просил его перевести в камеру, в которой есть душ, потому что ему необходимы ежедневные гигиенические процедуры после операции.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211203/zuev-1762103478.html

https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html

москва

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марина ракова, сергей зуев