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Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.12.2021
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:31
2021-12-08T10:38
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы."Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает", - сказали в комиссии.Зуев, по словам правозащитников, жаловался на повышенное артериальное давление и просил его перевести в камеру, в которой есть душ, потому что ему необходимы ежедневные гигиенические процедуры после операции.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211203/zuev-1762103478.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марина ракова, сергей зуев
10:31 08.12.2021 (обновлено: 10:38 08.12.2021)
 
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК

ОНК: ректор "Шанинки" Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
"Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает", - сказали в комиссии.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:52
Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву
Зуев, по словам правозащитников, жаловался на повышенное артериальное давление и просил его перевести в камеру, в которой есть душ, потому что ему необходимы ежедневные гигиенические процедуры после операции.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 19:28
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Марина РаковаСергей Зуев
 
 
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