10:31 08.12.2021 (обновлено: 10:38 08.12.2021)
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
ОНК: ректор "Шанинки" Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев готов сотрудничать со следствием, но вину не признает, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
"Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает", - сказали в комиссии.
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Зуев, по словам правозащитников, жаловался на повышенное артериальное давление и просил его перевести в камеру, в которой есть душ, потому что ему необходимы ежедневные гигиенические процедуры после операции.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
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