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Религия
https://ria.ru/20211208/raskol-1762631717.html
"Это уже агония". Украину ждет новый раскол
"Это уже агония". Украину ждет новый раскол - РИА Новости, 08.12.2021
"Это уже агония". Украину ждет новый раскол
"Отец украинского раскола" Филарет Денисенко вышел из тени и задумал создать новую структуру: прямого конкурента раскольнической "Православной церкви Украины"... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:00
2021-12-08T07:56
религия
сша
москва
русская православная церковь
петр порошенко
аналитика - религия и мировоззрение
западная европа
московский патриархат
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Никита Бизин. "Отец украинского раскола" Филарет Денисенко вышел из тени и задумал создать новую структуру: прямого конкурента раскольнической "Православной церкви Украины". О причинах и возможных последствиях авантюры — в материале РИА Новости.Остался не у делТри года назад Денисенко был в шаге от заветной мечты. Вот-вот, полагал раскольник, Константинополь признает его легитимным для православного мира.За это Филарет боролся почти три десятилетия. В начале 1990-х он был третьим человеком в РПЦ — экзархом всея Украины. А с распадом Советского Союза и поражением в битве за главенство в Русской церкви (тогда предстоятелем избрали митрополита Ленинградского Алексия) захотел независимости. В 1992-м влиятельный иерарх уходит в раскол. И самовольно надевает патриарший куколь: основывает "Киевский патриархат".Спустя пять лет непримиримого борца за "церковную незалежность" предали анафеме. Но он и не думал каяться в грехе раскола — одном из самых страшных для христиан.Долгие годы Денисенко оставался изгоем для православного мира. Однако в 2018-м все изменилось: с подачи на тот момент президента Украины Петра Порошенко в стране начали строить новую религиозную структуру. Светский лидер мечтал объединить в единую церковь как раскольников, так и легитимную УПЦ, которая номинально относится к Московскому патриархату.Вышло иначе: в проекте президента участвовали неканоническая Украинская автокефальная православная церковь и "Киевский патриархат". Последний был, по сути, фундаментом. И Филарет, конечно, мечтал возглавить автокефальное детище.Но лидером ПЦУ в конце 2018-го стал воспитанник матерого раскольника Епифаний Думенко. Филарет, чтобы не потерять лицо, даже публично заявил, что новый предстоятель лишь для вида. А на самом деле всем заведует он."В Константинопольской церкви хорошо понимали, что Филарет после получения томоса начнет разговор о расширении прав ПЦУ. Именно поэтому молодой и более покладистый Думенко оказался для Фанара более выгодным партнером в деле автокефалии", — объясняет церковный историк Владислав Петрушко.Кроме того, Денисенко навредили амбиции: он не хотел быть "одним из митрополитов"."Впервые речь об этом зашла еще в 2008-м. Филарет тогда якобы произнес: "Какая мне разница, кто надо мной: Москва или Константинополь. Я хочу быть патриархом". Его упрямство в этом вопросе определило выбор нового предстоятеля ПЦУ", — говорит Петрушко.Оставшись не у дел, Филарет, однако, не сдался и затаил обиду. В мае 2019-го он официально вышел из ПЦУ. И заявил о реанимации "Киевского патриархата", который юридически ликвидировал в конце 2018-го.Козыри в колодеНовый "Киевский патриархат", правда, был уже совсем не тот. Вместо шести тысяч приходов Филарету подчинялись не больше пятидесяти, остальные примкнули к ПЦУ. Потеряв большую часть паствы в стране, он сделал ставку на духовных чад за рубежом. Несколько десятков "филаретовских" храмов действуют в Западной Европе, около десяти — в Австралии, примерно столько же — в США."Сторонники автокефалии в украинской диаспоре не очень-то стремятся принимать подданство Константинополя. А именно это и прописано в томосе. Это, конечно, придает Филарету определенный вес", — отмечает Петрушко.Правда, указывает эксперт, диаспора весьма неоднородна. Например, в Канаде и США, помимо националистически настроенных сторонников Денисенко, существуют обширные структуры Константинопольского патриархата, в том числе русский и украинский экзархаты.На родине же Денисенко могут поддержать недовольные половинчатыми условиями томоса. В грамоте, например, прописано, что самые важные вопросы решают не в Киеве, а на Фанаре. Кроме того, патриарх раскола может переманить часть духовенства УПЦ.Именно на это и напирает Филарет, каждый раз напоминая, что "томос ненастоящий" и Украина "достойна лучших условий".Раскол в квадратеПока громкие заявления ни к чему не привели. А "Киевский патриархат", несмотря на действующие общины, юридически не оформлен. Искушенный в политических играх Филарет хочет решить эту проблему иначе.План таков: назвать детище "Украинским патриархатом". Расчет на то, что простых украинцев это зацепит и они возмутятся, если власти откажут в регистрации. Для президента, чей рейтинг сейчас очень низок, это может быть фатально."Пока что власти на стороне ПЦУ — более эффективного средства нагнетания русофобской истерии", — подчеркивает Петрушко.Но в случае официального раздвоения "незалежной церкви" радикально настроенной пастве придется выбирать. С одной стороны, довольно известный и уважаемый в среде националистов Филарет Денисенко. С другой — ПЦУ, которую хоть кто-то признает за пределами Украины. Так или иначе нынешняя ситуация показывает: церковный раскол в стране будет лишь усугубляться.
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сша, москва, русская православная церковь, петр порошенко, аналитика - религия и мировоззрение, западная европа, московский патриархат, константинопольский патриархат, епифаний думенко
08:00 08.12.2021
 

"Это уже агония". Украину ждет новый раскол

© AFP 2021 / Genya Savilov Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет на пресс-конференции в Киеве
 Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Genya Savilov
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Никита Бизин. "Отец украинского раскола" Филарет Денисенко вышел из тени и задумал создать новую структуру: прямого конкурента раскольнической "Православной церкви Украины". О причинах и возможных последствиях авантюры — в материале РИА Новости.

Остался не у дел

Три года назад Денисенко был в шаге от заветной мечты. Вот-вот, полагал раскольник, Константинополь признает его легитимным для православного мира.
За это Филарет боролся почти три десятилетия. В начале 1990-х он был третьим человеком в РПЦ — экзархом всея Украины. А с распадом Советского Союза и поражением в битве за главенство в Русской церкви (тогда предстоятелем избрали митрополита Ленинградского Алексия) захотел независимости. В 1992-м влиятельный иерарх уходит в раскол. И самовольно надевает патриарший куколь: основывает "Киевский патриархат".
Спустя пять лет непримиримого борца за "церковную незалежность" предали анафеме. Но он и не думал каяться в грехе раскола — одном из самых страшных для христиан.
Долгие годы Денисенко оставался изгоем для православного мира. Однако в 2018-м все изменилось: с подачи на тот момент президента Украины Петра Порошенко в стране начали строить новую религиозную структуру. Светский лидер мечтал объединить в единую церковь как раскольников, так и легитимную УПЦ, которая номинально относится к Московскому патриархату.
Вышло иначе: в проекте президента участвовали неканоническая Украинская автокефальная православная церковь и "Киевский патриархат". Последний был, по сути, фундаментом. И Филарет, конечно, мечтал возглавить автокефальное детище.
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины/Михайл Палінчак / "Объединительный собор" в Софийском соборе, Украина
Объединительный собор в Софийском соборе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины/Михайл Палінчак /
"Объединительный собор" в Софийском соборе, Украина
Но лидером ПЦУ в конце 2018-го стал воспитанник матерого раскольника Епифаний Думенко. Филарет, чтобы не потерять лицо, даже публично заявил, что новый предстоятель лишь для вида. А на самом деле всем заведует он.
"В Константинопольской церкви хорошо понимали, что Филарет после получения томоса начнет разговор о расширении прав ПЦУ. Именно поэтому молодой и более покладистый Думенко оказался для Фанара более выгодным партнером в деле автокефалии", — объясняет церковный историк Владислав Петрушко.
Кроме того, Денисенко навредили амбиции: он не хотел быть "одним из митрополитов".
"Впервые речь об этом зашла еще в 2008-м. Филарет тогда якобы произнес: "Какая мне разница, кто надо мной: Москва или Константинополь. Я хочу быть патриархом". Его упрямство в этом вопросе определило выбор нового предстоятеля ПЦУ", — говорит Петрушко.
© AP Photo / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 года
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 года
Оставшись не у дел, Филарет, однако, не сдался и затаил обиду. В мае 2019-го он официально вышел из ПЦУ. И заявил о реанимации "Киевского патриархата", который юридически ликвидировал в конце 2018-го.

Козыри в колоде

Новый "Киевский патриархат", правда, был уже совсем не тот. Вместо шести тысяч приходов Филарету подчинялись не больше пятидесяти, остальные примкнули к ПЦУ. Потеряв большую часть паствы в стране, он сделал ставку на духовных чад за рубежом. Несколько десятков "филаретовских" храмов действуют в Западной Европе, около десяти — в Австралии, примерно столько же — в США.
"Сторонники автокефалии в украинской диаспоре не очень-то стремятся принимать подданство Константинополя. А именно это и прописано в томосе. Это, конечно, придает Филарету определенный вес", — отмечает Петрушко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Правда, указывает эксперт, диаспора весьма неоднородна. Например, в Канаде и США, помимо националистически настроенных сторонников Денисенко, существуют обширные структуры Константинопольского патриархата, в том числе русский и украинский экзархаты.
На родине же Денисенко могут поддержать недовольные половинчатыми условиями томоса. В грамоте, например, прописано, что самые важные вопросы решают не в Киеве, а на Фанаре. Кроме того, патриарх раскола может переманить часть духовенства УПЦ.
Именно на это и напирает Филарет, каждый раз напоминая, что "томос ненастоящий" и Украина "достойна лучших условий".

Раскол в квадрате

Пока громкие заявления ни к чему не привели. А "Киевский патриархат", несмотря на действующие общины, юридически не оформлен. Искушенный в политических играх Филарет хочет решить эту проблему иначе.
© Фото : "СТРАНА.ua" Поместный собор УПЦ "Киевского патриархата" во Владимирском соборе
Поместный собор УПЦ Киевского патриархата во Владимирском соборе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : "СТРАНА.ua"
Поместный собор УПЦ "Киевского патриархата" во Владимирском соборе
План таков: назвать детище "Украинским патриархатом". Расчет на то, что простых украинцев это зацепит и они возмутятся, если власти откажут в регистрации. Для президента, чей рейтинг сейчас очень низок, это может быть фатально.
"Пока что власти на стороне ПЦУ — более эффективного средства нагнетания русофобской истерии", — подчеркивает Петрушко.
Но в случае официального раздвоения "незалежной церкви" радикально настроенной пастве придется выбирать. С одной стороны, довольно известный и уважаемый в среде националистов Филарет Денисенко. С другой — ПЦУ, которую хоть кто-то признает за пределами Украины. Так или иначе нынешняя ситуация показывает: церковный раскол в стране будет лишь усугубляться.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Религия
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку
 
РелигияСШАМоскваРусская православная церковьПетр ПорошенкоАналитика - Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатЕпифаний Думенко
 
 
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