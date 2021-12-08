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Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана - РИА Новости, 08.12.2021
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,917 триллиона рублей, или... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:19
2021-12-08T11:29
экономика
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,917 триллиона рублей, или 80,3% от годового плана, сообщил Минфин РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2021 года - составило 1 917 млрд рублей или 80,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".Лидером по расходованию бюджетных средств за 11 месяцев текущего года стал нацпроект "Демография" - в его рамках исполнено 91,9% годовых бюджетных назначений. Высокие результаты Минфин также отмечает по нацпроектам "Здравоохранение" - 86,9%, "Наука и университеты" - 86,6%, "Безопасные качественные дороги" - 85,4%, "Культура" - 80,3%, "Жилье и городская среда" - 83,1%.Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" исполнены за 11 месяцев на 79%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – на 76,5%, по нацпроекту "Производительность труда" - 75,6%, "Международная кооперация и экспорт" - на 74,8%.Остальные нацпроекты исполняются по расходам медленнее: по нацпроекту "Образование" - на 60%, "Экология" - 56,4%, "Цифровая экономика РФ" - 54,2%, а расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" исполнены только на 50,8%.
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экономика, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), россия
11:19 08.12.2021 (обновлено: 11:29 08.12.2021)
 
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана

Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана к 1 декабря

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,917 триллиона рублей, или 80,3% от годового плана, сообщил Минфин РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2021 года - составило 1 917 млрд рублей или 80,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
Лидером по расходованию бюджетных средств за 11 месяцев текущего года стал нацпроект "Демография" - в его рамках исполнено 91,9% годовых бюджетных назначений. Высокие результаты Минфин также отмечает по нацпроектам "Здравоохранение" - 86,9%, "Наука и университеты" - 86,6%, "Безопасные качественные дороги" - 85,4%, "Культура" - 80,3%, "Жилье и городская среда" - 83,1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 12:34
Путин подписал закон о федеральном бюджете
Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" исполнены за 11 месяцев на 79%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – на 76,5%, по нацпроекту "Производительность труда" - 75,6%, "Международная кооперация и экспорт" - на 74,8%.
Остальные нацпроекты исполняются по расходам медленнее: по нацпроекту "Образование" - на 60%, "Экология" - 56,4%, "Цифровая экономика РФ" - 54,2%, а расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" исполнены только на 50,8%.
 
ЭкономикаПравительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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