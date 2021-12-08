10:39 08.12.2021 (обновлено: 15:28 08.12.2021)
Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
Ракета "Союз" отправила японских туристов Юсаку Маэдзаву и Едзо Хирано к МКС
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина, передает корреспондент РИА Новости.
Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка "Союза МС-20" с МКС запланирована на 16:41 мск. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка "100 things you want MZ to do in space!", снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.
На станцию доставят новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
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Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС прибыли семь туристов, а американцу Чарльзу Симони удалось побывать там дважды. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
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