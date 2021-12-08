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Наука
https://ria.ru/20211208/raketa-1762698386.html
Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС - РИА Новости, 08.12.2021
Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:39
2021-12-08T15:28
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
наука
япония
александр мисуркин
юсаку маэдзава
россия
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина, передает корреспондент РИА Новости.Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка "Союза МС-20" с МКС запланирована на 16:41 мск. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка "100 things you want MZ to do in space!", снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.На станцию доставят новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС прибыли семь туристов, а американцу Чарльзу Симони удалось побывать там дважды. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211029/kukhnya-1756783594.html
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Старт корабля "Союз МС-20" к МКС с японскими туристами на борту
Ракета "Союз" отправила к МКС японских туристов Маэдзаву и Хирано с российским космонавтом Мисуркиным
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), япония, александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
10:39 08.12.2021 (обновлено: 15:28 08.12.2021)
 
Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС

Ракета "Союз" отправила японских туристов Юсаку Маэдзаву и Едзо Хирано к МКС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина, передает корреспондент РИА Новости.
Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка "Союза МС-20" с МКС запланирована на 16:41 мск. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка "100 things you want MZ to do in space!", снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.
На станцию доставят новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
Харчо - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС прибыли семь туристов, а американцу Чарльзу Симони удалось побывать там дважды. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЯпонияАлександр МисуркинЮсаку МаэдзаваРоссия
 
 
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