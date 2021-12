https://ria.ru/20211208/raketa-1762698386.html

Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС

Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС - РИА Новости, 08.12.2021

Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:39

2021-12-08T10:39

2021-12-08T15:28

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

наука

япония

александр мисуркин

юсаку маэдзава

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762703522_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_c5186f0757d815185440140d34366921.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур, она доставит на МКС японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина, передает корреспондент РИА Новости.Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка "Союза МС-20" с МКС запланирована на 16:41 мск. Экипаж вернется на Землю 20 декабря.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка "100 things you want MZ to do in space!", снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.На станцию доставят новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС прибыли семь туристов, а американцу Чарльзу Симони удалось побывать там дважды. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211029/kukhnya-1756783594.html

https://ria.ru/20211208/turizm-1762400660.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт корабля "Союз МС-20" к МКС с японскими туристами на борту Ракета "Союз" отправила к МКС японских туристов Маэдзаву и Хирано с российским космонавтом Мисуркиным 2021-12-08T10:39 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), япония, александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия