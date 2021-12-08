Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211208/rak-1762693364.html
Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака - РИА Новости, 08.12.2021
Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
Коллектив молодых российских ученых сумел значительно повысить эффективность разработанного ими способа доставки лекарственных наночастиц к раковым клеткам в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:04
2021-12-08T10:25
наука
сочи
московский физико-технический институт
онкология
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Коллектив молодых российских ученых сумел значительно повысить эффективность разработанного ими способа доставки лекарственных наночастиц к раковым клеткам в организме, рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Максим Никитин, который руководил этой работой."Задача была существенно усилить таргетную доставку лекарств к опухоли за счет того, чтобы (лекарственная – ред.) частица "анализировала" не один маркер заболевания, как антитела", сказал Никитин, выступая на Конгрессе молодых ученых в Сочи.По его словам, удалось создать наночастицы, которые атакуют раковые клетки разного типа в зависимости от комбинации молекул-маркеров на их поверхности. Но исследователи столкнулись с тем, что иммунная система организма начинает быстро распознавать эти частицы и выводить их из организма, не давая им накапливаться в раковых клетках, что снижало эффективность метода.Тем не менее, ученым удалось модифицировать свою технологию и преодолеть эту проблему, отметил Никитин. "Накопление в опухоли увеличивается в десятки раз", - добавил он.
https://ria.ru/20211205/rak-1762221410.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9edaa67d47168c97bb7191261eab2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, московский физико-технический институт, онкология, россия
10:04 08.12.2021 (обновлено: 10:25 08.12.2021)
 
Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака

Ученые из МФТИ повысили эффективность адресных лекарств от рака

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанклаборатория
лаборатория - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Коллектив молодых российских ученых сумел значительно повысить эффективность разработанного ими способа доставки лекарственных наночастиц к раковым клеткам в организме, рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Максим Никитин, который руководил этой работой.
"Задача была существенно усилить таргетную доставку лекарств к опухоли за счет того, чтобы (лекарственная – ред.) частица "анализировала" не один маркер заболевания, как антитела", сказал Никитин, выступая на Конгрессе молодых ученых в Сочи.
По его словам, удалось создать наночастицы, которые атакуют раковые клетки разного типа в зависимости от комбинации молекул-маркеров на их поверхности. Но исследователи столкнулись с тем, что иммунная система организма начинает быстро распознавать эти частицы и выводить их из организма, не давая им накапливаться в раковых клетках, что снижало эффективность метода.
Тем не менее, ученым удалось модифицировать свою технологию и преодолеть эту проблему, отметил Никитин. "Накопление в опухоли увеличивается в десятки раз", - добавил он.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 03:57
Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития рака
 
НаукаСочиМосковский физико-технический институтОнкологияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке
10:42На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена
10:39Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
10:39Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
10:39Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
Лента новостейМолния
Московского полицейского проверяют на причастность ко взяткеНа Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКСВыборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублейВирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией