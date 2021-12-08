https://ria.ru/20211208/rak-1762693364.html

Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака

Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака - РИА Новости, 08.12.2021

Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака

Коллектив молодых российских ученых сумел значительно повысить эффективность разработанного ими способа доставки лекарственных наночастиц к раковым клеткам в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:04

2021-12-08T10:04

2021-12-08T10:25

наука

сочи

московский физико-технический институт

онкология

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Коллектив молодых российских ученых сумел значительно повысить эффективность разработанного ими способа доставки лекарственных наночастиц к раковым клеткам в организме, рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Максим Никитин, который руководил этой работой."Задача была существенно усилить таргетную доставку лекарств к опухоли за счет того, чтобы (лекарственная – ред.) частица "анализировала" не один маркер заболевания, как антитела", сказал Никитин, выступая на Конгрессе молодых ученых в Сочи.По его словам, удалось создать наночастицы, которые атакуют раковые клетки разного типа в зависимости от комбинации молекул-маркеров на их поверхности. Но исследователи столкнулись с тем, что иммунная система организма начинает быстро распознавать эти частицы и выводить их из организма, не давая им накапливаться в раковых клетках, что снижало эффективность метода.Тем не менее, ученым удалось модифицировать свою технологию и преодолеть эту проблему, отметил Никитин. "Накопление в опухоли увеличивается в десятки раз", - добавил он.

https://ria.ru/20211205/rak-1762221410.html

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сочи, московский физико-технический институт, онкология, россия