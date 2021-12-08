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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/qr-kod-1762738099.html
Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний автотранспорт
Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний автотранспорт - РИА Новости, 08.12.2021
Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний автотранспорт
Профсоюзы предлагают распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородний и международный авто и водный транспорт. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:12
2021-12-08T13:12
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Профсоюзы предлагают распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородний и международный авто и водный транспорт.Профсоюзная сторона направила в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений свою позицию по проектам об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, выразив согласие с концепцией проектов."В отношении законопроекта "О внесении изменений в статью 10 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ" считаем, что следует предусмотреть иные виды транспорта при перемещении граждан", - говорится в документе.Представители профсоюзной стороны обратили внимание, что введение предлагаемых ограничений может повлечь "рост пассажиропотока на автомобильном транспорте международного/междугородного сообщения и, возможно, на водном транспорте".При этом требование о предоставлении QR-кодов на этапе заблаговременного оформления билетов профсоюзы считают излишним, предлагается дополнить проект нормой о письменном информировании граждан, что им придется показать QR-код при посадке.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
https://ria.ru/20211208/priamure-1762705638.html
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госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:12 08.12.2021
 
Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний автотранспорт

Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний и международный автотранспорт

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Профсоюзы предлагают распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородний и международный авто и водный транспорт.
Профсоюзная сторона направила в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений свою позицию по проектам об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, выразив согласие с концепцией проектов.
"В отношении законопроекта "О внесении изменений в статью 10 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ" считаем, что следует предусмотреть иные виды транспорта при перемещении граждан", - говорится в документе.
Представители профсоюзной стороны обратили внимание, что введение предлагаемых ограничений может повлечь "рост пассажиропотока на автомобильном транспорте международного/междугородного сообщения и, возможно, на водном транспорте".
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При этом требование о предоставлении QR-кодов на этапе заблаговременного оформления билетов профсоюзы считают излишним, предлагается дополнить проект нормой о письменном информировании граждан, что им придется показать QR-код при посадке.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
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