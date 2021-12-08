https://ria.ru/20211208/putin-1762804126.html

Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин

Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021

Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин

Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:27

2021-12-08T17:27

2021-12-08T17:27

в мире

греция

владимир путин

нато

кириакос мицотакис

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО, заявил президент России Владимир Путин."В любом случае присутствие Греции ни в одном, ни в другом объединении (НАТО, ЕС) никогда не мешало развитию двусторонних отношений. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем. И мы будем использовать наших греческих друзей, чтобы ориентироваться на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями, больших проблем не вижу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

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в мире, греция, владимир путин, нато, кириакос мицотакис, россия