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Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин
Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2021
Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин
Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:27
2021-12-08T17:27
2021-12-08T17:27
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия будет использовать Грецию, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО, заявил президент России Владимир Путин."В любом случае присутствие Греции ни в одном, ни в другом объединении (НАТО, ЕС) никогда не мешало развитию двусторонних отношений. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем. И мы будем использовать наших греческих друзей, чтобы ориентироваться на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями, больших проблем не вижу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html
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в мире, греция, владимир путин, нато, кириакос мицотакис, россия
Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет использовать Грецию, чтобы повлиять на отношения с НАТО