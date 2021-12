https://ria.ru/20211208/putin-1762746343.html

Опасные попытки: Путин рассказал Байдену о событиях на границе с Украиной

Опасные попытки: Путин рассказал Байдену о событиях на границе с Украиной

Откровенный, деловой, прямолинейный — несмотря на множество разногласий, Владимир Путин и Джо Байден сошлись в оценке состоявшегося разговора. Их вторая встреча РИА Новости, 08.12.2021

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Татьяна Мишина, Дмитрий Ермаков. Откровенный, деловой, прямолинейный — несмотря на множество разногласий, Владимир Путин и Джо Байден сошлись в оценке состоявшегося разговора. Их вторая встреча проходила в онлайн-формате: российский президент находился в резиденции в Сочи, американский — в Белом доме. И если полгода назад в Женеве лидеры вышли к журналистам, сейчас ограничились сообщениями пресс-служб. В центре внимания — Украина, стратегическая безопасность и работа дипломатов. "Мистер Путин помахал мистеру Байдену""Приветствую, мистер президент!" — начал Джо Байден. Короткий сбой связи, и вторая фраза: "Рад снова вас видеть. К сожалению, мы не встретились на G20. Надеюсь, в следующий раз это получится", — сказал американский лидер, обращаясь с экрана к Путину.Как и предупреждали в Кремле, прямого эфира не было, показали лишь несколько кадров. Байден улыбается и машет рукой — долгое время это был единственный снимок, которым располагали западные издания. Белый дом не предоставлял ни картинок, ни видео. И даже The New York Times пришлось воспользоваться информацией пресс-службы Кремля: "Мистер Путин, сидя за длинным деревянным столом, помахал мистеру Байдену"."Мы не узнаем, что скажет Джо, иначе все увидят, насколько он на самом деле слаб. Разве есть какие-то сомнения, что за глаза Путин смеется над Байденом?" — рассуждал тем временем ведущий симпатизирующего республиканцам телеканала Fox News. Британская The Guardian сообщала: "Байден после переговоров с Путиным свяжется с (президентом Франции. — Прим. ред.) Макроном, (премьер-министром Италии. — Прим. ред.) Драги и (британским премьером. — Прим. ред.) Джонсоном, чтобы проинформировать их о результатах саммита".Через два часа и пять минут разговор завершился. Белый дом наконец дал картинку: за длинным столом рядом с Байденом четверо помощников, по правую руку — Энтони Блинкен.Госсекретарь выступил перед прессой. По его словам, Байден "откровенно и прямолинейно" сказал об озабоченности в связи с ситуацией вокруг Украины и возможностью "российского вторжения". "Думаю, ясность, с которой президент изложил не только наши проблемы, но и последствия, должна найти отклик у Путина", — отметил он. И добавил: не исключено расширение военной помощи Киеву, а "двери НАТО остаются открытыми".Отчет пресс-службы Белого дома был еще лаконичнее: выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Украины, поддержку ее суверенитета, пообещали "сильные экономические меры". "Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, проблему программ-вымогателей, сотрудничество по региональным вопросам, таким как Иран".Украина, расширение НАТО и дипломатыНа сайте Кремля появилось куда более развернутое сообщение. Стороны обсудили, удается ли реализовать договоренности, достигнутые при личной встрече, — с тех пор прошло полгода, и Москва подчеркивала важность сохранения "духа Женевы". Путин и Байден вспомнили о союзничестве в годы Второй мировой войны: те жертвы нельзя забывать, а то сотрудничество должно служить примером для взаимодействия в сегодняшних реалиях.Но главная тема — внутриукраинский кризис. "Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений, высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — указал сайт Кремля.Байден, в свою очередь, выразил обеспокоенность якобы "угрожающими" передвижениями российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, на которые США и их союзники готовы пойти в случае "дальнейшей эскалации".Путин посоветовал "не перекладывать ответственность на плечи России", поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Поэтому Москва заинтересована в надежных, юридически зафиксированных гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами государствах ударных наступательных систем вооружений.Представители президентов вскоре приступят к консультациям по этим чувствительным вопросам. Собеседники согласились, что сотрудничество в "неудовлетворительном состоянии". И это проявляется в трудностях, которые испытывают "урезанные" диппредставительства обеих стран.Путин подчеркнул: все это — следствие линии американских властей, не первый год практикующих масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что Москва вынуждена зеркально реагировать. Однако предложил обнулить ситуацию."В целом разговор носил откровенный и деловой характер", — подчеркивает Кремль.Помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил: "Было место и для шуток, обмена комплиментами".По его словам, президенты настроены на практическую работу, обсуждение вопросов, волнующих Москву, — в первую очередь гарантий нерасширения НАТО.При этом стратегический диалог и вопросы кибербезопасности "выстраиваются вполне удовлетворительно". А проблему дипмиссий поднял именно Байден. Не обсудили энергетику, изменение климата и пандемию — не хватило времени.Ось Киев — Тегеран "Стороны продолжат переговоры — и это, пожалуй, самое важное сейчас, — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.— Причем американцам это даже нужнее, чем нам. У Байдена слабые внутриполитические позиции, и такие встречи ему помогают".Еще один важный момент для США — иранский атомный проект. Москва же рассчитывает на то, что американцы будут воздействовать на Украину и добиваться выполнения Минских соглашений. С ядерной программой Тегерана ситуация зеркальная: Москва может влиять на Иран, добавляет собеседник."Симметрию Киева и Тегерана четко обозначили, — обращает внимание Васильев. — Возможная ядерная бомба Ирана для внутренней политики в США, где мощное произраильское лобби, — очень серьезная проблема. И если Белый дом допустит просчеты, ситуация может оказаться гораздо тяжелее афганской"."Прежде всего вопрос в том, как США видят встраивание Тегерана в мировые экономические отношения, — говорит Алексей Давыдов, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований. — Например, иранскую долю в поставках энергоресурсов в Китай после введения международных санкций захватила Саудовская Аравия". А что касается Украины — американские СМИ сами придумали угрозу нападения России. "Создали ветряную мельницу. И сделали вид, что смогли сдержать Москву", — заключает эксперт.Дату новой встречи еще не назначили. Но, как отметили в Кремле, Путин и Байден планируют пообщаться "еще не раз". При этом онлайн-формат их вполне устраивает — это ничуть не мешает откровенному разговору.

