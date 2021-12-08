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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html
Промышленное производство в Калужской области выросло на 10% в 2021 году
Промышленное производство в Калужской области выросло на 10% в 2021 году - РИА Новости, 08.12.2021
Промышленное производство в Калужской области выросло на 10% в 2021 году
Рост промышленного производства в Калужской области в 2021 году составил 10% по отношению к прошлому году, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:58
2021-12-08T18:58
калужская область
экономика
промышленность
калужская область
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Рост промышленного производства в Калужской области в 2021 году составил 10% по отношению к прошлому году, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В среду губернатор встретился с предпринимателями в рамках Калужского промышленно-инновационного форума-2021. На встрече, в частности, обсуждалась тема ограничений в регионе, которые вступают в силу с 15 декабря и будут связаны с введением QR-кодов и организацией доступа людей на производства.Шапша отметил, что в Калужской области во многом удалось преодолеть кризисный период, связанный с пандемией, в том числе это касается промышленного сектора. "Мы живем в непростые времена, но уже сегодня можно сказать, что по результатам этого года рост промышленного производства к уровню прошлого года составил 10%. И это выше, чем среднероссийский показатель", - заявил губернатор.Он отметил, что понимает беспокойство предпринимателей, вызванное ситуацией с текущими ограничениями и риском заболевания сотрудников. "Очень важно, что вместе мы буквально за два месяца смогли провести очень эффективную прививочную кампанию. И переместиться на 20 место в России по числу вакцинированных в регионе. Пандемия пошла на спад. Это результат наших совместных усилий", - заявил губернатор.Шапша также подчеркнул, что благодаря хорошим результатам по проведению вакцинации ограничения в регионе будут вводиться достаточно мягко. "Никого из бизнеса ограничения не затронут в жесткой форме. К каждому предпринимателю, бизнесу необходимо относиться индивидуально. Своих коллег прошу настроиться на адресную помощь. Государственные меры поддержки должны применяться для каждого индивидуально", - сказал губернатор.Одним из важных результатов прошлого года глава региона назвал снижение административного давления на бизнес, в итоге, по его словам, Калужская область поднялась на четвертую позицию во всероссийском рейтинге.
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экономика, промышленность, калужская область, владислав шапша, россия
18:58 08.12.2021
 
Промышленное производство в Калужской области выросло на 10% в 2021 году

Глава Калужской области Шапша: промышленное производство в 2021 году выросло на 10%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Рост промышленного производства в Калужской области в 2021 году составил 10% по отношению к прошлому году, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В среду губернатор встретился с предпринимателями в рамках Калужского промышленно-инновационного форума-2021. На встрече, в частности, обсуждалась тема ограничений в регионе, которые вступают в силу с 15 декабря и будут связаны с введением QR-кодов и организацией доступа людей на производства.
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Шапша отметил, что в Калужской области во многом удалось преодолеть кризисный период, связанный с пандемией, в том числе это касается промышленного сектора. "Мы живем в непростые времена, но уже сегодня можно сказать, что по результатам этого года рост промышленного производства к уровню прошлого года составил 10%. И это выше, чем среднероссийский показатель", - заявил губернатор.
Он отметил, что понимает беспокойство предпринимателей, вызванное ситуацией с текущими ограничениями и риском заболевания сотрудников. "Очень важно, что вместе мы буквально за два месяца смогли провести очень эффективную прививочную кампанию. И переместиться на 20 место в России по числу вакцинированных в регионе. Пандемия пошла на спад. Это результат наших совместных усилий", - заявил губернатор.
Шапша также подчеркнул, что благодаря хорошим результатам по проведению вакцинации ограничения в регионе будут вводиться достаточно мягко. "Никого из бизнеса ограничения не затронут в жесткой форме. К каждому предпринимателю, бизнесу необходимо относиться индивидуально. Своих коллег прошу настроиться на адресную помощь. Государственные меры поддержки должны применяться для каждого индивидуально", - сказал губернатор.
Одним из важных результатов прошлого года глава региона назвал снижение административного давления на бизнес, в итоге, по его словам, Калужская область поднялась на четвертую позицию во всероссийском рейтинге.
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