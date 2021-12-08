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В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене
В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене - РИА Новости, 08.12.2021
В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене
Необходимо приравнять коррупционные преступления к государственной измене, потому что коррупционер " изменяет гражданской присяге", считает председатель... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:32
2021-12-08T03:32
общество
кирилл кабанов
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо приравнять коррупционные преступления к государственной измене, потому что коррупционер " изменяет гражданской присяге", считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Если мы не будем убирать условия коррупции, тогда мы будем как в поле, его вспахивать постоянно и засаживать коррупционерами. Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Например, военный изменяет присяге в любой форме – это измена родине. А коррупционер - он же изменяет гражданской присяге – тоже самое, но почему у него ответственность меньше?" - сказал Кабанов РИА Новости.Кроме того, необходимо процедуру антикоррупционной экспертизы сделать работающей, чтобы на первичном этапе определять условия, которые закладываются с целью коррупционного обогащения для развития коррупционного бизнеса."Коррупция, как президент (РФ) сказал в свое время, является угрозой национальной безопасности. Это угроза для любого государства, но в России пока угроза реальна, поскольку элиты с 1991 года формировались с идеологией коррупции: у нас целые направления были для кормления семей, с этим идет борьба, но она идет аккуратно, точечно, где-то жестко", - подчеркнул Кабанов.
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общество, кирилл кабанов, россия
03:32 08.12.2021
 
В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене

Член СПЧ Кабанов предложил приравнять коррупционные преступления к государственной измене

© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Fotolia / sp4764
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо приравнять коррупционные преступления к государственной измене, потому что коррупционер " изменяет гражданской присяге", считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
"Если мы не будем убирать условия коррупции, тогда мы будем как в поле, его вспахивать постоянно и засаживать коррупционерами. Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Например, военный изменяет присяге в любой форме – это измена родине. А коррупционер - он же изменяет гражданской присяге – тоже самое, но почему у него ответственность меньше?" - сказал Кабанов РИА Новости.
Кроме того, необходимо процедуру антикоррупционной экспертизы сделать работающей, чтобы на первичном этапе определять условия, которые закладываются с целью коррупционного обогащения для развития коррупционного бизнеса.
"Коррупция, как президент (РФ) сказал в свое время, является угрозой национальной безопасности. Это угроза для любого государства, но в России пока угроза реальна, поскольку элиты с 1991 года формировались с идеологией коррупции: у нас целые направления были для кормления семей, с этим идет борьба, но она идет аккуратно, точечно, где-то жестко", - подчеркнул Кабанов.
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ОбществоКирилл КабановРоссия
 
 
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