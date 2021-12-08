https://ria.ru/20211208/prestupleniya-1762674052.html

В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене

В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене - РИА Новости, 08.12.2021

В СПЧ предложили приравнять коррупционные преступления к госизмене

Необходимо приравнять коррупционные преступления к государственной измене, потому что коррупционер " изменяет гражданской присяге", считает председатель... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T03:32

2021-12-08T03:32

2021-12-08T03:32

общество

кирилл кабанов

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо приравнять коррупционные преступления к государственной измене, потому что коррупционер " изменяет гражданской присяге", считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Если мы не будем убирать условия коррупции, тогда мы будем как в поле, его вспахивать постоянно и засаживать коррупционерами. Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Например, военный изменяет присяге в любой форме – это измена родине. А коррупционер - он же изменяет гражданской присяге – тоже самое, но почему у него ответственность меньше?" - сказал Кабанов РИА Новости.Кроме того, необходимо процедуру антикоррупционной экспертизы сделать работающей, чтобы на первичном этапе определять условия, которые закладываются с целью коррупционного обогащения для развития коррупционного бизнеса."Коррупция, как президент (РФ) сказал в свое время, является угрозой национальной безопасности. Это угроза для любого государства, но в России пока угроза реальна, поскольку элиты с 1991 года формировались с идеологией коррупции: у нас целые направления были для кормления семей, с этим идет борьба, но она идет аккуратно, точечно, где-то жестко", - подчеркнул Кабанов.

https://ria.ru/20210820/putin-1746600585.html

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общество, кирилл кабанов, россия