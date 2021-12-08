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В Омской области активизируют работу по предупреждению пожаров
В Омской области активизируют работу по предупреждению пожаров - РИА Новости, 08.12.2021
В Омской области активизируют работу по предупреждению пожаров
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал активизировать работу по предупреждению пожаров, в том числе в период новогодних праздников, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:47
2021-12-08T12:47
2021-12-08T12:47
омская область
омская область
александр бурков
жкх
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ОМСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал активизировать работу по предупреждению пожаров, в том числе в период новогодних праздников, сообщает правительство региона.Эффективность мер в муниципальных районах по предотвращению возгораний в жилом секторе, гибели и травмирования людей на пожарах оценила межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством губернатора."За каждой трагедией, вызванной огнем, стоят серьезные потери и нередко гибель людей. Если понимаете, что в какой-то семье существует такая опасность, принимайте меры. Всё равно на селе лучше знают всех и каждого: кто, чем живёт и дышит, чего ждать. И если в такой семье дети, значит, в первоочередном порядке надо ставить дымовые пожарные извещатели. Думайте о безопасности детей, если об этом не думают родители. И не ждите 1 января. Устанавливайте дымовые извещатели сейчас", - сказал Бурков, обращаясь к главам районов.По данным многолетних наблюдений, пик зимнего пожароопасного сезона приходится на период новогодних и рождественских праздников. При этом одной из эффективных мер по предотвращению пожаров является установка автономных дымовых пожарных извещателей, ремонт печного отопления и электропроводки."В Омской области многодетным семьям и семьям в социально опасном положении оказывается материальная помощь в ремонте печного отопления и электрооборудования, установке пожарных извещателей c GSM модулем. За последние три года системы оповещения сработали 1419 раз, это помогло спасти 37 человек, из них 16 детей", - отметили в облправительстве.Власти отмечают, что с 2022 года организация установки дымовых извещателей становится сферой ответственности также органов местного самоуправления. Однако это не снимает актуальности ведения на уровне муниципалитетов точечной адресной профилактической работы с населением, подворовых обходов. В период зимнего пожароопасного сезона информирование жителей и контроль за обстановкой нужно особенно усилить, отметили на заседании межведомственной комиссии.
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омская область, александр бурков, жкх
ОМСК, 8 дек – РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
потребовал активизировать работу по предупреждению пожаров, в том числе в период новогодних праздников, сообщает правительство региона.
Эффективность мер в муниципальных районах по предотвращению возгораний в жилом секторе, гибели и травмирования людей на пожарах оценила межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством губернатора.
"За каждой трагедией, вызванной огнем, стоят серьезные потери и нередко гибель людей. Если понимаете, что в какой-то семье существует такая опасность, принимайте меры. Всё равно на селе лучше знают всех и каждого: кто, чем живёт и дышит, чего ждать. И если в такой семье дети, значит, в первоочередном порядке надо ставить дымовые пожарные извещатели. Думайте о безопасности детей, если об этом не думают родители. И не ждите 1 января. Устанавливайте дымовые извещатели сейчас", - сказал Бурков, обращаясь к главам районов.
По данным многолетних наблюдений, пик зимнего пожароопасного сезона приходится на период новогодних и рождественских праздников. При этом одной из эффективных мер по предотвращению пожаров является установка автономных дымовых пожарных извещателей, ремонт печного отопления и электропроводки.
"В Омской области
многодетным семьям и семьям в социально опасном положении оказывается материальная помощь в ремонте печного отопления и электрооборудования, установке пожарных извещателей c GSM модулем. За последние три года системы оповещения сработали 1419 раз, это помогло спасти 37 человек, из них 16 детей", - отметили в облправительстве.
Власти отмечают, что с 2022 года организация установки дымовых извещателей становится сферой ответственности также органов местного самоуправления. Однако это не снимает актуальности ведения на уровне муниципалитетов точечной адресной профилактической работы с населением, подворовых обходов. В период зимнего пожароопасного сезона информирование жителей и контроль за обстановкой нужно особенно усилить, отметили на заседании межведомственной комиссии.