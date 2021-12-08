https://ria.ru/20211208/pozhar-1762721599.html

В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов

В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов - РИА Новости, 08.12.2021

В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов

Свыше 30 пациентов городской больницы в Семенове Нижегородской области эвакуировали после возгорания в одной из палат, люди не пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:02

2021-12-08T12:02

2021-12-08T12:02

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Свыше 30 пациентов городской больницы в Семенове Нижегородской области эвакуировали после возгорания в одной из палат, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание в палате на втором этаже Центральной районной больницы на улице Гагарина", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания в целях безопасности были эвакуированы 33 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20211011/pozhar-1753948993.html

https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область