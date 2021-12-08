https://ria.ru/20211208/pozhar-1762721599.html
В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов
В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов - РИА Новости, 08.12.2021
В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов
Свыше 30 пациентов городской больницы в Семенове Нижегородской области эвакуировали после возгорания в одной из палат, люди не пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:02
2021-12-08T12:02
2021-12-08T12:02
происшествия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_fea123be3f2363ddeab406982d848fb7.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Свыше 30 пациентов городской больницы в Семенове Нижегородской области эвакуировали после возгорания в одной из палат, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание в палате на втором этаже Центральной районной больницы на улице Гагарина", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания в целях безопасности были эвакуированы 33 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20211011/pozhar-1753948993.html
https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_386310f3d7aa2db7a9750c759716f455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали пациентов
В Нижегородской области из больницы из-за возгорания эвакуировали более 30 пациентов