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На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"

На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения" - РИА Новости, 08.12.2021

На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"

Продавщицу рынка в Петропавловске-Камчатском, которая в пьяном состоянии провела "обряд очищения павильона" и устроила пожар, уничтоживший имущество на 52... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:59

2021-12-08T09:59

2021-12-08T09:59

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек - РИА Новости. Продавщицу рынка в Петропавловске-Камчатском, которая в пьяном состоянии провела "обряд очищения павильона" и устроила пожар, уничтоживший имущество на 52 миллиона рублей, ждет суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры."Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней жительницы краевого центра… В начале января прошлого года работающая продавцом на рынке по улице 50 Лет Октября… пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения зажгла на рабочем месте церковную свечу для совершения обряда очищения павильона и на хорошую торговлю. В результате неосторожного обращения с огнем на рынке произошел пожар, вследствие которого уничтожено имущество на общую сумму более 52 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что обвиняемая вину не признала, поскольку подробности пожара не помнит.Она обвиняется по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем), ей грозит вплоть до лишения свободы сроком на год. Дело направлено в суд.

https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758559421.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия