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В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 08.12.2021
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае, также после ЧП в больницу с отравлением угарным газом попали женщина и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:13
2021-12-08T09:37
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае, также после ЧП в больницу с отравлением угарным газом попали женщина и двухлетний ребёнок, сообщает пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, пожар произошёл ночью 8 декабря в частном жилом доме в пермской деревне Притыка. В результате ЧП погибли двое несовершеннолетних детей. Также находившая в доме их мама, 40-летняя женщина, и двухлетний ребенок госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.Предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем."Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, на котором погибли дети. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, погибли мальчики 2007 и 2010 годов рождения, при осмотре тел видимых следов их насильственной смерти не обнаружено."По факту гибели во время пожара двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отметили в СК.Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761955102.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:13 08.12.2021 (обновлено: 09:37 08.12.2021)
 
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае начали проверку после гибели двоих детей при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае, также после ЧП в больницу с отравлением угарным газом попали женщина и двухлетний ребёнок, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, пожар произошёл ночью 8 декабря в частном жилом доме в пермской деревне Притыка. В результате ЧП погибли двое несовершеннолетних детей. Также находившая в доме их мама, 40-летняя женщина, и двухлетний ребенок госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 09:25
В Брянске при пожаре в частном доме погибли два человека
Предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем.
"Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, на котором погибли дети. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, погибли мальчики 2007 и 2010 годов рождения, при осмотре тел видимых следов их насильственной смерти не обнаружено.
"По факту гибели во время пожара двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отметили в СК.
Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 07:36
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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