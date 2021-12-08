https://ria.ru/20211208/pozhar-1762687121.html

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 08.12.2021

В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае, также после ЧП в больницу с отравлением угарным газом попали женщина и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:13

2021-12-08T09:13

2021-12-08T09:37

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Пермском крае, также после ЧП в больницу с отравлением угарным газом попали женщина и двухлетний ребёнок, сообщает пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, пожар произошёл ночью 8 декабря в частном жилом доме в пермской деревне Притыка. В результате ЧП погибли двое несовершеннолетних детей. Также находившая в доме их мама, 40-летняя женщина, и двухлетний ребенок госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.Предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем."Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, на котором погибли дети. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали дети", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, погибли мальчики 2007 и 2010 годов рождения, при осмотре тел видимых следов их насильственной смерти не обнаружено."По факту гибели во время пожара двоих детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отметили в СК.Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761955102.html

https://ria.ru/20211202/pozhar-1761746592.html

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия