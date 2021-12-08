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Умерли еще двое пострадавших при аварии на Усть-Илимском ЦБК

Умерли еще двое пострадавших при аварии на Усть-Илимском ЦБК - РИА Новости, 08.12.2021

Умерли еще двое пострадавших при аварии на Усть-Илимском ЦБК

Еще двое из пяти пострадавших во время воспламенения кислорода на трубопроводе Усть-Илимского целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) скончались в ожоговом центре... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:17

2021-12-08T08:17

2021-12-08T08:17

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усть-илимск

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ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Еще двое из пяти пострадавших во время воспламенения кислорода на трубопроводе Усть-Илимского целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) скончались в ожоговом центре Иркутска, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.На Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате, который входит в состав группы "Илим", 24 ноября во время испытаний трубопровода после ремонта произошла утечка кислорода. При его воспламенении ожоги получили пять человек. Четверо из них были доставлены в ожоговый центр Иркутской городской клинической больницы. Двое рабочих, получивших ожоги, скончались в больнице в начале декабря. По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека."Все четверо пострадавших, доставленные в ожоговый центр, скончались", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что пятый пострадавший выписан из больницы в Усть-Илимске.Семьям погибших группа "Илим" оказывает материальную помощь. Для установления причин инцидента на комбинате продолжает работать специальная комиссия.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

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