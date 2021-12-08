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Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии

Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2021

Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:19

2021-12-08T11:19

2021-12-08T12:18

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии, сообщается в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") в среду.Украина 16 апреля апреля по жалобе ассоциации "Укравтопром" ввела спецпошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии. Межведомственная комиссия пришла к заключению, что правительство Белоруссии создало искусственные барьеры для импорта с Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего осложнен доступ продукции украинских предприятий на рынок Белоруссии."Комиссия... приняла решение, которым решила отменить решение комиссии от 16 апреля", - говорится в сообщении.Решение комиссии вступило в силу в среду.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/narushenie-1762276648.html

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