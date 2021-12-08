Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/poshlina-1762708757.html
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2021
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:19
2021-12-08T12:18
в мире
украина
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии, сообщается в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") в среду.Украина 16 апреля апреля по жалобе ассоциации "Укравтопром" ввела спецпошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии. Межведомственная комиссия пришла к заключению, что правительство Белоруссии создало искусственные барьеры для импорта с Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего осложнен доступ продукции украинских предприятий на рынок Белоруссии."Комиссия... приняла решение, которым решила отменить решение комиссии от 16 апреля", - говорится в сообщении.Решение комиссии вступило в силу в среду.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/narushenie-1762276648.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия
11:19 08.12.2021 (обновлено: 12:18 08.12.2021)
 
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии

Украина отменила спецпошлины в 35 процентов на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии, сообщается в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") в среду.
Украина 16 апреля апреля по жалобе ассоциации "Укравтопром" ввела спецпошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии. Межведомственная комиссия пришла к заключению, что правительство Белоруссии создало искусственные барьеры для импорта с Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего осложнен доступ продукции украинских предприятий на рынок Белоруссии.
"Комиссия... приняла решение, которым решила отменить решение комиссии от 16 апреля", - говорится в сообщении.
Решение комиссии вступило в силу в среду.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 18:20В мире
Белоруссия пообещала Украине "крайне жесткую реакцию" на нарушение границы
 
В миреУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений