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Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2021
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:19
2021-12-08T11:19
2021-12-08T12:18
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение отменить специальные пошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии, сообщается в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") в среду.Украина 16 апреля апреля по жалобе ассоциации "Укравтопром" ввела спецпошлины в размере 35% на импорт автобусов, грузовых авто и спецтехники из Белоруссии. Межведомственная комиссия пришла к заключению, что правительство Белоруссии создало искусственные барьеры для импорта с Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего осложнен доступ продукции украинских предприятий на рынок Белоруссии."Комиссия... приняла решение, которым решила отменить решение комиссии от 16 апреля", - говорится в сообщении.Решение комиссии вступило в силу в среду.
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в мире, украина, белоруссия
11:19 08.12.2021 (обновлено: 12:18 08.12.2021)
Украина отменила спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии
Украина отменила спецпошлины в 35 процентов на импорт автобусов и грузовиков из Белоруссии