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https://ria.ru/20211208/popravki-1762828601.html
В ЛДПР заявили, что подготовят поправки по законопроекту о QR-кодах
В ЛДПР заявили, что подготовят поправки по законопроекту о QR-кодах - РИА Новости, 08.12.2021
В ЛДПР заявили, что подготовят поправки по законопроекту о QR-кодах
В ЛДПР хотят подготовить поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах, они могут облегчить получение кодов для людей с высоким титром антител к... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:29
2021-12-08T19:29
распространение коронавируса
общество
госдума рф
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЛДПР хотят подготовить поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах, они могут облегчить получение кодов для людей с высоким титром антител к коронавирусу, а также уточнить процесс их использования в транспорте и название, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Фракции Госдумы встретятся 13 декабря с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром транспорта Виталием Савельевым, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах."Какие поправки будут внесены, приняты или нет, будет зависеть от того, насколько конструктивно пройдет встреча Голиковой и Савельева с фракциями в Госдуме", - сказал Леонов.По его словам, одна из важнейших поправок, которую подготовит ЛДПР, будет предполагать расширение категории людей, которые смогут получить QR-код. Поправка даст возможность получить код гражданам "с диагностическим титром антител IgG либо IgM, что будет показывать, что человек переболел" - это будет актуально и для тех, кто привился зарубежной вакциной, рассказал он."Первое - возможность выдачи QR-кодов по анализу на антитела. Те люди, которые переболели неофициально или не вошли в регистр, они должны иметь возможность получить QR-код на год. Второй момент, который определяется по антителам, - если человек вакцинировался иностранной вакциной", - добавил Леонов, отметив, что хотя сертификаты о вакцинации зарубежными вакцинами в РФ не принимаются, можно сдать анализ на антитела и так или иначе получить код.Кроме того, депутат считает важным уточнить процесс использования QR-кодов в транспорте. "Общественного транспорта" - этого слова в законопроекте нет вообще. Мы хотели бы утонить со стороны фракции, предполагает ли данный законопроект введение (QR-кодов) на общественном транспорте, междугороднем транспорте, в автобусах", - добавил он.Также в ЛДПР хотели бы использовать более нейтральное название, поскольку, подчеркивает депутат, QR-код - "это лишь технические исполнение". "На самом деле этот вопрос касается иммунного паспорта, что человек имеет иммунитет", - сказал Леонов.Парламентарий не исключил также поправок к законопроекту от других фракций.
https://ria.ru/20211208/qr-kod-1762738099.html
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общество, госдума рф, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, сергей леонов
19:29 08.12.2021
 
В ЛДПР заявили, что подготовят поправки по законопроекту о QR-кодах

Депутат от ЛДПР Леонов заявил, что партия подготовит поправки по законопроекту о QR-кодах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ЛДПР хотят подготовить поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах, они могут облегчить получение кодов для людей с высоким титром антител к коронавирусу, а также уточнить процесс их использования в транспорте и название, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Фракции Госдумы встретятся 13 декабря с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром транспорта Виталием Савельевым, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.
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"Какие поправки будут внесены, приняты или нет, будет зависеть от того, насколько конструктивно пройдет встреча Голиковой и Савельева с фракциями в Госдуме", - сказал Леонов.
По его словам, одна из важнейших поправок, которую подготовит ЛДПР, будет предполагать расширение категории людей, которые смогут получить QR-код. Поправка даст возможность получить код гражданам "с диагностическим титром антител IgG либо IgM, что будет показывать, что человек переболел" - это будет актуально и для тех, кто привился зарубежной вакциной, рассказал он.
"Первое - возможность выдачи QR-кодов по анализу на антитела. Те люди, которые переболели неофициально или не вошли в регистр, они должны иметь возможность получить QR-код на год. Второй момент, который определяется по антителам, - если человек вакцинировался иностранной вакциной", - добавил Леонов, отметив, что хотя сертификаты о вакцинации зарубежными вакцинами в РФ не принимаются, можно сдать анализ на антитела и так или иначе получить код.
Кроме того, депутат считает важным уточнить процесс использования QR-кодов в транспорте. "Общественного транспорта" - этого слова в законопроекте нет вообще. Мы хотели бы утонить со стороны фракции, предполагает ли данный законопроект введение (QR-кодов) на общественном транспорте, междугороднем транспорте, в автобусах", - добавил он.
Также в ЛДПР хотели бы использовать более нейтральное название, поскольку, подчеркивает депутат, QR-код - "это лишь технические исполнение". "На самом деле этот вопрос касается иммунного паспорта, что человек имеет иммунитет", - сказал Леонов.
Парламентарий не исключил также поправок к законопроекту от других фракций.
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Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Сергей Леонов
 
 
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