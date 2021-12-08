https://ria.ru/20211208/politika-1762775417.html
Путин и Байден не исключили нового дистанционного разговора, заявил Песков
Путин и Байден не исключили нового дистанционного разговора, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и Байден не исключили нового дистанционного разговора, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:53
2021-12-08T15:53
2021-12-08T16:02
в мире
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее всего, снова дистанционно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет еще раз продуктивно поговорить. Но, наверное, это будет дистанционное общение", - сказал Песков в беседе с "Пятым каналом".Путин и Байден накануне провели переговоры по видеосвязи. На них они договорились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по чувствительным вопросам.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
15:53 08.12.2021 (обновлено: 16:02 08.12.2021)
Путин и Байден не исключили нового дистанционного разговора, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Байден не исключили нового разговора