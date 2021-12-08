Круглый стол о внедрении доказательной политики в госуправление
9 декабря в 17:45 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Доказательная политика в России. Как исследования на основе данных могут помочь российскому госуправлению?".
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Участники:
- председатель Счетной палаты России Алексей КУДРИН;
- председатель Центрального банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;
- декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр АУЗАН.
К дискуссии также присоединятся:
- президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег БУКЛЕМИШЕВ;
- заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Филипп КАРТАЕВ;
- заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КУРДИН.
Модератор – генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК.
Мероприятие организовано в рамках Юбилейной конференции к 80-летию экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доказательная политика – подход, при котором принятие решений о государственном воздействии или регулировании основывается на анализе научных данных. Первыми такой подход стали применять профессиональные экономисты: расчеты по разработанным ими моделям стали основными для формирования денежно-кредитной и финансовой политики.
В других сферах государственного управления подход стал набирать популярность в последние 10-15 лет. Анализ данных и сбор доказательств об эффективности той или иной меры государственной политики, госпрограммы или проекта становятся частью повседневной работы ведомств развитых стран.
На какой стадии находится внедрение элементов доказательной политики в сферу государственного управления в России? На какие шаги готово пойти исследовательское сообщество, а на какие – органы государственной власти для более масштабного использования доказательных подходов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Счетной палаты России Алексей КУДРИН;
- председатель Центрального банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;
- декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр АУЗАН.
К дискуссии также присоединятся:
- президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег БУКЛЕМИШЕВ;
- заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Филипп КАРТАЕВ;
- заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КУРДИН.
Модератор – генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК.
Мероприятие организовано в рамках Юбилейной конференции к 80-летию экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доказательная политика – подход, при котором принятие решений о государственном воздействии или регулировании основывается на анализе научных данных. Первыми такой подход стали применять профессиональные экономисты: расчеты по разработанным ими моделям стали основными для формирования денежно-кредитной и финансовой политики.
В других сферах государственного управления подход стал набирать популярность в последние 10-15 лет. Анализ данных и сбор доказательств об эффективности той или иной меры государственной политики, госпрограммы или проекта становятся частью повседневной работы ведомств развитых стран.
На какой стадии находится внедрение элементов доказательной политики в сферу государственного управления в России? На какие шаги готово пойти исследовательское сообщество, а на какие – органы государственной власти для более масштабного использования доказательных подходов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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