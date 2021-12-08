https://ria.ru/20211208/politika-1762753977.html

Круглый стол о внедрении доказательной политики в госуправление

Круглый стол о внедрении доказательной политики в госуправление - РИА Новости, 08.12.2021

Круглый стол о внедрении доказательной политики в госуправление

9 декабря в 17:45 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Доказательная политика в России. Как исследования на основе данных могут помочь российскому госуправлению?".

2021-12-08T14:24

2021-12-08T14:24

2021-12-08T14:24

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Задать вопросУчастники:- председатель Счетной палаты России Алексей КУДРИН;- председатель Центрального банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА;- декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр АУЗАН.К дискуссии также присоединятся:- президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег БУКЛЕМИШЕВ;- заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Филипп КАРТАЕВ;- заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КУРДИН.Модератор – генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК.Мероприятие организовано в рамках Юбилейной конференции к 80-летию экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доказательная политика – подход, при котором принятие решений о государственном воздействии или регулировании основывается на анализе научных данных. Первыми такой подход стали применять профессиональные экономисты: расчеты по разработанным ими моделям стали основными для формирования денежно-кредитной и финансовой политики.В других сферах государственного управления подход стал набирать популярность в последние 10-15 лет. Анализ данных и сбор доказательств об эффективности той или иной меры государственной политики, госпрограммы или проекта становятся частью повседневной работы ведомств развитых стран.На какой стадии находится внедрение элементов доказательной политики в сферу государственного управления в России? На какие шаги готово пойти исследовательское сообщество, а на какие – органы государственной власти для более масштабного использования доказательных подходов?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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