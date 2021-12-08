https://ria.ru/20211208/pogoda-1762682384.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:02
2021-12-08T08:02
2021-12-08T08:02
общество
московская область (подмосковье)
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8db9587c11087dc8b8c9fe212cf10bd.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная с прояснениями погода, в черте города существенных осадков мы не ждём, но на юге и востоке Подмосковья пока ещё будет сыпать небольшой снег, постепенно прекращаясь во второй половине дня. Температура в столице - минус 4 - минус 6, на юге и востоке области - минус 1 - минус 6 градусов, а на западе и северо-западе минус 6-11, вот такой большой разброс", - сказала она.Синоптик добавила, что ветер будет северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/prognoz-pogody-1762258791.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220031_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c309afaf084d80d1b45d6897901a66d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), елена волосюк
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидается облачная погода и до минус шести градусов