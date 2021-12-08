https://ria.ru/20211208/pogoda-1762682384.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.12.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:02

2021-12-08T08:02

2021-12-08T08:02

общество

московская область (подмосковье)

елена волосюк

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная с прояснениями погода, в черте города существенных осадков мы не ждём, но на юге и востоке Подмосковья пока ещё будет сыпать небольшой снег, постепенно прекращаясь во второй половине дня. Температура в столице - минус 4 - минус 6, на юге и востоке области - минус 1 - минус 6 градусов, а на западе и северо-западе минус 6-11, вот такой большой разброс", - сказала она.Синоптик добавила, что ветер будет северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/prognoz-pogody-1762258791.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), елена волосюк