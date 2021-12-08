https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html

Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков

Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021

Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков

Россия принимает меры против "ползучей угрозы", которая распространяется возле ее границ, НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:01

2021-12-08T16:01

2021-12-08T16:01

в мире

украина

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия принимает меры против "ползучей угрозы", которая распространяется возле ее границ, НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это "красная линия". Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда", - сказал Песков журналистам, видео которого опубликовал "Пятый канал".

https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html

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в мире, украина, дмитрий песков, нато, россия