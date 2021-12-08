https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html
Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков
Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021
Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков
Россия принимает меры против "ползучей угрозы", которая распространяется возле ее границ, НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:01
2021-12-08T16:01
2021-12-08T16:01
в мире
украина
дмитрий песков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия принимает меры против "ползучей угрозы", которая распространяется возле ее границ, НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это "красная линия". Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда", - сказал Песков журналистам, видео которого опубликовал "Пятый канал".
https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, нато, россия
Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия принимает меры против угрозы у границ