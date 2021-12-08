https://ria.ru/20211208/perevozka-1762694739.html
Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей - РИА Новости, 08.12.2021
Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19 пациентов, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:16
2021-12-08T10:16
2021-12-08T10:16
распространение коронавируса
общество
мосгортранс
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19 пациентов, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 252,9 млн рублей для компенсации затрат ГУП "Мосгортранс" на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после COVID-19 пациентов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что, начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырёх резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших Covid-19, для прохождения домашней самоизоляции.Уточняется, что для этих целей используются 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и 9 больших автобусов туристического класса (Man и Setra)."За прошедшие полтора года городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч пациентов", - дополняется в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9af017626993103de2ffb6ae99a772d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мосгортранс, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
Мэр Москвы Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей