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Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей

Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей - РИА Новости, 08.12.2021

Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19 пациентов, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:16

2021-12-08T10:16

2021-12-08T10:16

распространение коронавируса

общество

мосгортранс

москва

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19 пациентов, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 252,9 млн рублей для компенсации затрат ГУП "Мосгортранс" на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после COVID-19 пациентов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что, начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырёх резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших Covid-19, для прохождения домашней самоизоляции.Уточняется, что для этих целей используются 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и 9 больших автобусов туристического класса (Man и Setra)."За прошедшие полтора года городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч пациентов", - дополняется в сообщении.

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общество, мосгортранс, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии