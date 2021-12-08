https://ria.ru/20211208/perenoschiki-1762717464.html
Эксперт опроверг утверждения о главных переносчиках коронавируса
Эксперт опроверг утверждения о главных переносчиках коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт опроверг утверждения о главных переносчиках коронавируса
Доказательств того, что дети являются основными переносчиками коронавируса, нет, сообщил руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, заведующий... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:48
2021-12-08T11:48
2021-12-08T11:48
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
виталий зверев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Доказательств того, что дети являются основными переносчиками коронавируса, нет, сообщил руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев."Прежде чем начинать вакцинацию детей, нужно убедиться, что это будет безопасно и полезно. А все аргументы о том, что дети – основные переносчики вируса, как это при гриппе, при гриппе – это правда, а здесь это не доказано" - сказал Зверев на круглом столе в Госдуме.Он отметил, что привитые тоже могут переносить вирус.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что исследования по применению вакцины против коронавируса среди детей от 6 до 11 лет начнутся в начале следующего года.
https://ria.ru/20211208/omikron-1762680291.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, виталий зверев
Эксперт опроверг утверждения о главных переносчиках коронавируса
Эксперт Зверев опроверг утверждение, что основными переносчиками COVID-19 являются дети