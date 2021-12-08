https://ria.ru/20211208/peregovory-1762802714.html

Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом

Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом - РИА Новости, 08.12.2021

Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - это позитивный факт, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:20

2021-12-08T17:20

2021-12-08T17:20

в мире

сша

греция

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джо байден

кириакос мицотакис

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - это позитивный факт, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Я считаю, что это положительный, позитивный факт - что сама беседа состоялась. Продолжалась более двух часов. Нашей общей целью является создание и принятие некой дорожной карты снижения напряженности, потому что если напряженность существует, она может нарастать. Она может отбросить нас на многие десятилетия назад, в кризисные ситуации", - заявил Мицотакис на брифинге по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

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в мире, сша, греция, владимир путин, джо байден, кириакос мицотакис, россия