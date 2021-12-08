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Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом
Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом - РИА Новости, 08.12.2021
Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - это позитивный факт, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:20
2021-12-08T17:20
2021-12-08T17:20
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - это позитивный факт, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Я считаю, что это положительный, позитивный факт - что сама беседа состоялась. Продолжалась более двух часов. Нашей общей целью является создание и принятие некой дорожной карты снижения напряженности, потому что если напряженность существует, она может нарастать. Она может отбросить нас на многие десятилетия назад, в кризисные ситуации", - заявил Мицотакис на брифинге по итогам переговоров с Путиным.
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в мире, сша, греция, владимир путин, джо байден, кириакос мицотакис, россия
Премьер Греции назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом
Премьер Греции Мицотакис назвал переговоры Путина и Байдена позитивным фактом