ЕС подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене
Главный переговорщик ЕС Энрике Мора подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) возобновится в четверг в Вене, сообщил в среду заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора.
"Седьмой раунд переговоров по СВПД продолжится завтра в Вене после консультаций в столицах. Состоится заседание Совместной комиссии, ряд двусторонних и многосторонних контактов", - написал Мора в Twitter.
The 7th round #JCPOA talks will continue tomorrow Thursday in Vienna after consultations in and among capitals. A Joint Commission and a number of bilateral and multilateral contacts will take place.— Enrique Mora (@enriquemora_) December 8, 2021
Ранее иранские СМИ сообщили, что стороны венских переговоров по отмене американских санкций против Ирана и по СВПД возобновят переговоры в четверг.
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений, после чего будет озвучена дата продолжения переговоров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.