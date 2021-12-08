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ЕС подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене
ЕС подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене - РИА Новости, 08.12.2021
ЕС подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене
Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) возобновится в четверг в Вене, сообщил в среду... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:01
2021-12-08T13:01
в мире
иран
тегеран (город)
франция
мид ирана
дональд трамп
европейская внешнеполитическая служба
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) возобновится в четверг в Вене, сообщил в среду заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора."Седьмой раунд переговоров по СВПД продолжится завтра в Вене после консультаций в столицах. Состоится заседание Совместной комиссии, ряд двусторонних и многосторонних контактов", - написал Мора в Twitter.Ранее иранские СМИ сообщили, что стороны венских переговоров по отмене американских санкций против Ирана и по СВПД возобновят переговоры в четверг.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений, после чего будет озвучена дата продолжения переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211204/iran-1762143749.html
иран
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в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, европейская внешнеполитическая служба, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
13:01 08.12.2021
 
ЕС подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене

Главный переговорщик ЕС Энрике Мора подтвердил возобновление переговоров по Ирану в Вене

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) возобновится в четверг в Вене, сообщил в среду заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора.
"Седьмой раунд переговоров по СВПД продолжится завтра в Вене после консультаций в столицах. Состоится заседание Совместной комиссии, ряд двусторонних и многосторонних контактов", - написал Мора в Twitter.
Ранее иранские СМИ сообщили, что стороны венских переговоров по отмене американских санкций против Ирана и по СВПД возобновят переговоры в четверг.
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений, после чего будет озвучена дата продолжения переговоров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреИранТегеран (город)ФранцияМИД ИранаДональд ТрампЕвропейская внешнеполитическая службаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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