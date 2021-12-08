Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762724853.html
В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными
В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными - РИА Новости, 08.12.2021
В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными
Встреча президентов России и США носила прорывной характер, так как американцы отступили и готовы учитывать интересы России, в том числе на Украине, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:18
2021-12-08T12:19
в мире
сша
республика крым
владимир путин
джо байден
владимир константинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601208918_0:192:3073:1922_1920x0_80_0_0_b9810262298bc4c06a24468464f31d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Встреча президентов России и США носила прорывной характер, так как американцы отступили и готовы учитывать интересы России, в том числе на Украине, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов."Встреча двух президентов, Путина и Байдена, (носила) по-настоящему прорывной характер. Американцы впервые, пожалуй, за последние 10 лет отступили и дали заднюю. Как-то испарилась та агрессия, которой они накачивали информационное пространство накануне диалога. Байден будто переоделся в тогу миротворца, никто с Россией воевать не будет, нет таких стран, которые на это готовы", - сказал Константинов в ходе сессии парламента.По мнению главы парламента Крыма, американцы показали, что готовы учитывать национальные интересы России."Он (Байден – ред.) не срывается в категорические отрицания, когда наш президент обозначает "красные линии" на Украине. Да и не к победе стремимся, а к защите национальных интересов. С тем, что эти интересы придется учитывать, американцы начинают понимать", - заявил Константинов.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html
https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html
сша
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601208918_616:204:3073:2047_1920x0_80_0_0_7c5f7d248be97871db2ecf2adc91d3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, республика крым, владимир путин, джо байден, владимир константинов, россия
12:18 08.12.2021 (обновлено: 12:19 08.12.2021)
 
В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными

Спикер парламента Крыма Константинов назвал встречу Путина и Байдена прорывной

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Встреча президентов России и США носила прорывной характер, так как американцы отступили и готовы учитывать интересы России, в том числе на Украине, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Вчера, 01:19
"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
"Встреча двух президентов, Путина и Байдена, (носила) по-настоящему прорывной характер. Американцы впервые, пожалуй, за последние 10 лет отступили и дали заднюю. Как-то испарилась та агрессия, которой они накачивали информационное пространство накануне диалога. Байден будто переоделся в тогу миротворца, никто с Россией воевать не будет, нет таких стран, которые на это готовы", - сказал Константинов в ходе сессии парламента.
По мнению главы парламента Крыма, американцы показали, что готовы учитывать национальные интересы России.
"Он (Байден – ред.) не срывается в категорические отрицания, когда наш президент обозначает "красные линии" на Украине. Да и не к победе стремимся, а к защите национальных интересов. С тем, что эти интересы придется учитывать, американцы начинают понимать", - заявил Константинов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 21:18
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
 
В миреСШАРеспублика КрымВладимир ПутинДжо БайденВладимир КонстантиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений