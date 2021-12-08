https://ria.ru/20211208/peregovory-1762724853.html

В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными

В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными - РИА Новости, 08.12.2021

В Крыму назвали переговоры Путина с Байденом прорывными

Встреча президентов России и США носила прорывной характер, так как американцы отступили и готовы учитывать интересы России, в том числе на Украине, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:18

2021-12-08T12:18

2021-12-08T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Встреча президентов России и США носила прорывной характер, так как американцы отступили и готовы учитывать интересы России, в том числе на Украине, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов."Встреча двух президентов, Путина и Байдена, (носила) по-настоящему прорывной характер. Американцы впервые, пожалуй, за последние 10 лет отступили и дали заднюю. Как-то испарилась та агрессия, которой они накачивали информационное пространство накануне диалога. Байден будто переоделся в тогу миротворца, никто с Россией воевать не будет, нет таких стран, которые на это готовы", - сказал Константинов в ходе сессии парламента.По мнению главы парламента Крыма, американцы показали, что готовы учитывать национальные интересы России."Он (Байден – ред.) не срывается в категорические отрицания, когда наш президент обозначает "красные линии" на Украине. Да и не к победе стремимся, а к защите национальных интересов. С тем, что эти интересы придется учитывать, американцы начинают понимать", - заявил Константинов.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html

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