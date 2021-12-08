https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html
Украина шокирована итогами переговоров Путина и Байдена
На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
Украина шокирована итогами переговоров Путина и Байдена
На Украине после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключили, что Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:42
2021-12-08T10:42
2021-12-08T13:57
в мире
сша
владимир путин
джо байден
нато
северный поток — 2
страна.ua
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Украине после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключили, что Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на "Северный поток — 2", пишет "Страна.ua".В частности, авторы статьи обратили внимание на проект американского оборонного бюджета, одобренный конгрессменами: в него не вошли санкции против газопровода, российского суверенного долга и 35 россиян из "окружения Путина". Хотя там же речь идет о военной помощи Киеву."С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу "Северный поток — 2" зеленый свет. И если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса", — считают они.Говоря о сообщениях в западных СМИ о готовящемся "нападении" России на украинскую территорию, журналисты высказали мнение, что "истерия" вокруг "грядущего вторжения Путина" намеренно раздувалась, чтобы американский лидер смог приписать себе предотвращение открытого противостояния между странами в обмен на пропуск "Северного потока — 2"."Хотя многие пытались сорвать эти процессы, диалог между Путиным и Байденом приобретает все более и более ярко выраженные "ялтинские" черты", — резюмировали авторы. Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими и другими ограничениями. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211207/peregovory-1762658297.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, северный поток — 2, страна.ua, россия
10:42 08.12.2021 (обновлено: 13:57 08.12.2021)
На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена
СМИ: после переговоров Байден получит образ миротворца, а Путин — "Северный поток — 2"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
На Украине
после переговоров президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
не исключили, что Вашингтон
готов отказаться от дальнейшего давления на "Северный поток — 2
", пишет "Страна.ua
".
В частности, авторы статьи обратили внимание на проект американского оборонного бюджета, одобренный конгрессменами: в него не вошли санкции против газопровода, российского суверенного долга и 35 россиян из "окружения Путина". Хотя там же речь идет о военной помощи Киеву
.
"С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу "Северный поток — 2" зеленый свет. И если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса", — считают они.
Говоря о сообщениях в западных СМИ о готовящемся "нападении" России на украинскую территорию, журналисты высказали мнение, что "истерия" вокруг "грядущего вторжения Путина" намеренно раздувалась, чтобы американский лидер смог приписать себе предотвращение открытого противостояния между странами в обмен на пропуск "Северного потока — 2".
"Хотя многие пытались сорвать эти процессы, диалог между Путиным и Байденом приобретает все более и более ярко выраженные "ялтинские" черты", — резюмировали авторы.
Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими и другими ограничениями.
Москва
не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи границ страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>