https://ria.ru/20211208/peregovory-1762663260.html

Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США

Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США - РИА Новости, 08.12.2021

Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США

США считают, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и РФ, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:10

2021-12-08T00:10

2021-12-08T00:44

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украина

сша

нато

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США считают, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и РФ, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы считаем, что должен существовать альтернативный путь, с помощью которого мы можем достигнуть прогресса в дипломатии по проблеме Донбасса, минских соглашений, "Нормандского формата", в котором мы можем обсуждать озабоченности в вопросах безопасности со стороны НАТО, Америки и России", - сказал Салливан по итогам состоявшегося во вторник видео-саммита президентов России и США.Он подчеркнул, что целью США "является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины".

https://ria.ru/20211208/proinformirovat-1762662823.html

украина

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в мире, украина, сша, нато, россия, джейк салливан