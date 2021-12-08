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Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США
Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США - РИА Новости, 08.12.2021
Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США
США считают, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и РФ, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:10
2021-12-08T00:10
2021-12-08T00:44
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украина
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США считают, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и РФ, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы считаем, что должен существовать альтернативный путь, с помощью которого мы можем достигнуть прогресса в дипломатии по проблеме Донбасса, минских соглашений, "Нормандского формата", в котором мы можем обсуждать озабоченности в вопросах безопасности со стороны НАТО, Америки и России", - сказал Салливан по итогам состоявшегося во вторник видео-саммита президентов России и США.Он подчеркнул, что целью США "является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины".
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в мире, украина, сша, нато, россия, джейк салливан
00:10 08.12.2021 (обновлено: 00:44 08.12.2021)
Салливан заявил о решении проблемы Донбасса с участием России, НАТО, США
Салливан: переговоры по Украине должны ответить на обеспокоенность США, НАТО, России