РЕК попросил вернуть День памяти жертв Холокоста в школы
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) в календарь образовательных событий, он выразил надежду, что "справедливость восторжествует".
Ранее член СПЧ Александр Брод направил Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть эту дату не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение". В Федерации еврейских общин России инициативу Брода поддержали. Пресс-служба Минпросвещения позднее сообщила РИА Новости, что российские школьники продолжают изучать события Великой Отечественной войны, в том числе нацистскую политику геноцида и Холокоста.
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"Международный день памяти жертв Холокоста уже удаляли из календаря образовательных дат на 2019/20 год, но тогда в министерстве объяснили это технической ошибкой, которая вскоре была исправлена. Пусть будет так и на этот раз. Я направил официальное обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой вернуть эту дату в календарь. До 27 января 2022 года больше месяца, и можно рассчитывать, что справедливость восторжествует", - говорится в заявлении Каннера, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Холокост нельзя исключить из школы так же, как нельзя отделить Победу Красной армии и ее союзников над нацизмом от истории еврейского народа. Исключение даты из образовательного календаря лишает нормативной базы учителей, проводящих в школах уроки во время "Недели памяти жертв Холокоста", которая с 2015 года проходит в России ежегодно, и в этом году охватила 75 регионов. Любой директор школы теперь может запретить такой урок или, узнав о нем постфактум, наложить на учителя дисциплинарное взыскание", - отметил Каннер.
Термин Холокост (Holocaust) сегодня обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие Холокоста погибло около шести миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН в 2005 году. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 года советская армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов Холокоста.
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